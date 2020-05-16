Свист и крики: кто устроил беспорядки возле «Фуд-Сити»

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Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, отметил представитель рынка

В Москве около торгово-розничного рынка «Фуд-Сити» более сотни продавцов вышли на парковку, чтобы выразить недовольство повышением арендной платы в период самоизоляции. Участники протеста вели себя агрессивно — свистели и кричали на сотрудников полиции и Росгвардии, однако правоохранителям удалось убедить нарушителей разойтись. В администрации рынка в свою очередь заявили, что финансового спора не было, а работники разозлились, так как не всем хватило места.

Фото из соцсети

В московской Коммунарке возле оптового рынка «Фуд-Сити» десятки торговцев-мигрантов устроили акцию протеста — они были недовольны тем, что им якобы повысили арендную плату на торговые места. Сотрудникам правоохранительных органов удалось усмирить волнения, задержанных нет.

Происходящее у крупной торговой точки сняли на видео. На кадрах видно, как перед зданием собралось более сотни мигрантов, которые кричали и освистывали сотрудников ЧОП и полицию.

Как сообщил Telegram-канал Baza, 30 торговцев пришли в местную администрацию, чтобы на период самоизоляции им снизили арендную ставку — она составляла 5 тыс. рублей. Однако представители «Фуд-Сити» заявили, что уменьшения оплаты не будет — наоборот, она повысится на 2 тыс. рублей.

После этого к рынку подошли еще более сотни сотрудников, которые были недовольны нововведением. Многие участники были без масок. Сотрудники администрации вызвали сотрудников правоохранительных органов, поскольку охране не удалось разогнать толпу.

«В полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор», — пояснили РИА «Новости» в столичном главке МВД.

По прибытии полицейские и сотрудники Росгвардии призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием громкоговорителей. Спустя некоторое время правоохранителям удалось уговорить участников конфликта разойтись. Более того, они приняли решение не задерживать нарушителей самоизоляции.

В свою очередь администрация оптово-розничного продовольственного рынка «Фуд-Сити» опровергла информацию о том, что спор разгорелся из-за повышения арендной платы.

«Каждую весну начинается сезон овощей, фруктов и ягод из ближневосточных регионов — Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран. В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ «Фуд-Сити» поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — подчеркнул представитель рынка.

По его словам, администрация «Фуд-Сити» уже открыла дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе третьего и пятого кросс-доков, чтобы конфликт с арендаторами был исчерпан.

(«Фуд Сити» — один из крупнейших оптово-розничных продовольственных центров в стране. Находится под контролем миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева. На территории рынка расположено около 2,5 тыс. магазинов и рыночных павильонов. В условиях пандемии он продолжает работать в прежнем режиме и без выходных. - прим.ред.)

Ранее акция протеста прошла и во Владикавказе. 20 апреля 2020 года около 2 тыс. человек собрались на городской площади Штыба и выкрикивали лозунги против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства.

По данным правоохранительных органов, люди протестовали против ограничений, а также задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер — люди кричали, оскорбляли полицейских и сотрудников Росгвардии, а также кидались в них камнями.

По информации Следственного комитета, в результате противоправных действий его неустановленных участников 13 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Спустя некоторое время глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

После разговора с главой региона ОМОНу удалось разогнать протестующих — четырех человек забрали в отделение. На следующий день были задержаны еще двое нарушителей.

1 мая 2020 года Ленинский районный суд Владикавказа арестовал шестерых участников апрельского митинга, которые, предположительно, кидали камни в сотрудников правоохранительных органов. По решению суда пять человек арестованы до 21 июня, еще один до — 28 мая этого года.

«Все арестованные обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка», — говорилось в сообщении.

Автор: Яна Штурма