Чехи возмущены осквернением памятника чехословацким легионерам в России

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Полиция возбудила уголовное дело об осквернении памятника чешским легионерам в Челябинске - акции в ответ на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Это произошло 25 апреля.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Об инциденте стало известно 4 мая, когда незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила об осквернении неизвестными памятника белочехам. На сайте организации выставили видео, где несколько человек ночью растянули банер «За Конева ответите» и бьют кувалдой по монументу.

Акция вандалов, по всей видимости, была ответом на демонтаж и перенос в Музей памяти ХХ века памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство Чехии в России выразило протест из-за осквернения памятника. Как отмечается в заявлении посольства Чехии, вандалы в Челябинске осквернили не просто памятник, «речь идет о братской могиле 262 чехословацких воинов, погибших в боях Гражданской войны вблизи этого стратегически важного центра на Южном Урале», пишет «Коммерсант».

Посольство требует, чтобы власти Челябинска отремонтировали монумент, обеспечили его дальнейшую охрану, нашли и наказали виновных в осквернении памятника.

Памятник чехословацким легионерам был установлен на привокзальной площади в Челябинске в 2011 году.