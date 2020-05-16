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Чехи возмущены осквернением памятника чехословацким легионерам в России

20:32 16.05.2020

Полиция возбудила уголовное дело об осквернении памятника чешским легионерам в Челябинске - акции в ответ на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Это произошло 25 апреля.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Об инциденте стало известно 4 мая, когда незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила об осквернении неизвестными памятника белочехам. На сайте организации выставили видео, где несколько человек ночью растянули банер «За Конева ответите» и бьют кувалдой по монументу.

Акция вандалов, по всей видимости, была ответом на демонтаж и перенос в Музей памяти ХХ века памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство Чехии в России выразило протест из-за осквернения памятника. Как отмечается в заявлении посольства Чехии, вандалы в Челябинске осквернили не просто памятник, «речь идет о братской могиле 262 чехословацких воинов, погибших в боях Гражданской войны вблизи этого стратегически важного центра на Южном Урале», пишет «Коммерсант».

Посольство требует, чтобы власти Челябинска отремонтировали монумент, обеспечили его дальнейшую охрану, нашли и наказали виновных в осквернении памятника. 

Памятник чехословацким легионерам был установлен на привокзальной площади в Челябинске в 2011 году. 

Темы: Чехия, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 01:06
Гость: Гость

А что эти чехи забыли на Урале в 18 году?
17.05.2020, 00:29
Гость: скептику

да просто не нашлось в Челябинске свободного унитаза Все заняты-карантин
17.05.2020, 00:21
Гость: ABCD

А ведь ещё и посадят этих людей и ещё за свой счёт отремонтируют усыпальницу оккупантов- мародёров. А чехам певать на могилы советских солдат. Чехия была союзником Гитлера и устраивала восстания после войны против СССР, после войны убивали граждан СССР у себя.
Наверное уже стоит пересмотреть свою политику отношения к бывшим "братским странам". Пусть забирают свои мощи к себе на родину. А останки своих солдат забрать в Россию и закрыть для себя этот вопрос.
Все комментарии (21)
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