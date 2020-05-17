«У нас отняли культуру, насадили безнравственность, пошлость, глупость, а теперь хотят заменить имя на номер»

15:22

Выступление актрисы Марии Шукшиной на онлайн-митинге «Человек – не номер»

Фото со страницы Марии Шукшиной в соцсети

«Я буду говорить о том, что знаю, чему являюсь непосредственным свидетелем и участником. У нас отняли культуру, нам насадили безнравственность, пошлость, привили безвкусицу, сделали нас безграмотными, растоптали в грязи национальное достояние. Нам подменили героев на каких-то бесталанных, безголосых, бесполых. Пытаются сейчас отнять нашу историю, добрались и до имени.

Отнять у нас имя – это значит, отнять у нас дух. Наверно, когда Бог создал человека, он вдохнул в него душу и тогда же нарёк ему имя, а никак не цифру. Без духовной основы не устоит ни одно государство! Без духовной подложки не будет выиграна ни одна война. Это то, чего нас лишили и к чему нас ведут.

Мир наглядно показывает, что зашёл в тупик, провозглашая материальные ценности выше духовных. И вообще сейчас очень удобно выстраивать эту цифровую идентификацию личности на религиозном безразличии и безнравственном растлении современного общества. Они отлично завершили эту 30-летнюю работу, это их полная победа.

В сознании человека уже произошли тектонические сдвиги, мы не можем уже различить, что хорошо, а что плохо. Мы не видим, не понимаем, не чувствуем. Вот, например, в моих соцсетях люди пишут: «А что плохого в цифровизации?» Мы же уже все посчитаны, пронумерованы… У нас у всех эти паспорта, ИНН, СНИЛС... Мы уже так живём, нас могут контролировать, вычислить наше местонахождение через мобильники. Что в этом нового, что плохого в этих новых цифровых законах?».

Да собственно говоря, ничего, кроме того, что в ближайшем будущем, буквально на выходе из пандемии, я так понимаю, мы уже с вами будем не людьми, а ходячими файлами – если примут этот закон о едином информационном регистре. Ходячими файлами с одним единым номером. Раньше у нас было много номеров, много документов. А теперь сделают единый номер… И за номером теперь будет главенствующая роль в идентификации человека, а ФИО становится просто одним из пунктом данных человека. Это просто уму непостижимо.

Когда думаю об этом, у меня всё время всплывает роман «Мы» Евгения Замятина, написанный сто лет назад. И вскоре к нам так же будут обращаться по номерам – это наша реальность. Цель – расчеловечить, обезличить. Нет имени, нет лица – только номер. Наверняка тут приводились аналогии с концлагерем. Для того, чтобы растоптать личность, унизить человеческое достоинство, уничтожить самосознание, вот эти номера в виде татуировок фашисты наносили на кожу. В скором, ближайшем будущем у нас будут не татуировки – мы же в 21 веке – так что все это будет вноситься под кожу, путем чипирования. И вы уже не сможете с ним расстаться, чип будет действовать и на нервную систему, на сознание и подсознание и т.д. Страшные вещи…

Я не против научно-технического прогресса, в данный момент мы все пользуемся его благами. Вопрос ведь в другом – в чьих руках эти блага окажутся, светлых или тёмных? Вот эти все биотехнологии, разработки по генной инженерии, микроэлектронике… Нужна же особая ответственность, осторожность в их использовании, чтобы не навредить человеку. А если они в руках людей с изменённым сознанием, как мы сейчас наблюдаем эту картину, она же глобальна и происходит на наших глазах.

Мы сопоставили наконец всё, что видели, эту подготовительную работу по расчеловечиванию людей, и у нас открылись глаза. У нас складывается пазл – для чего всё это было нужно. Те люди, в руках которых находятся эти технологии, говорят, что всё направлено на улучшение жизни человечества. Но если человечество находится в духовно-нравственном упадке, о каком улучшении можно говорить? О каких светлых перспективах при превращении человека в контролируемого биоробота с номером мы можем говорить?

Нам прежде всего надо остановить этот гибельный процесс утраты национального лица России в культуре, прежде всего надо сейчас начать воссоздавать эту духовность, возвращаться к ней. Сменить, в конце концов, этот контент на телевидении с негативного на положительный. Нам нужно из руин поднимать образование, медицину, хотя бы одно поколение взрастить нормальным, и тогда уже говорить о цифровизации. Иначе мы все погибли, понимаете?

Читая комментарии в своих соцсетях, я понимаю, что уже не нужно многим никакой оцифровки, никакого чипирования – люди уже готовы на сдачу. Слава Богу, большинство у нас людей здравомыслящих, они всё понимают. Но работа, которая идёт 30 лет, продолжается семимильными шагами. Мы идём в бездну со всем миром, дорогие товарищи.

Пока не хочу говорить «уважаемые номера», мы пока еще люди. Но все признаки Апокалипсиса налицо. Обратите внимание на то, что нас предупредили 2000 лет назад – в Новом Завете всё чётко написано. Сейчас необходимо критически мыслить, рассуждать. Мы думаем о будущем наших детей, наших внуков. И надо говорить об этом. Невозможно всё время жить во лжи – надо говорить правду. Надо объединиться в одном усилии – участвовать лично в остановке всех этих цифровых законов.

В конце хочу привести цитату моего любимого академика Лихачева:

«У нас есть два пути – развитие либо деградация. И если мы не развиваемся как духовно-нравственные личности, мы деградируем. Кто это не понимает, кто не осознает, что происходит в стране и мире – тот либо подлец, либо идиот».

Я с ним полностью согласна. Думаю, что мы обязательно победим».