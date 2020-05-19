Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

12:53

Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля. Об этом заявила замглавы департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Янина Голубева, пишет РИА «Новости».

Она отметила, что речь идет о рекомендации министерства. Итоговое решение по работе детских лагерей будут принимать власти конкретных регионов, принимая в расчет санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

По словам Голубевой, ведомство планировало в 2020 году охватить организованным отдыхом около 7 миллионов детей в более чем 45 тысячах учреждений отдыха и оздоровления. Однако из-за коронавируса планка снижена до 33,4 тысячи организаций. Из этого числа 2 214 — стационарные загородные организации.

В то же время представитель министерства допустила, что сроки смен в российских лагерях могут сократить с 21 дня до 14 дней. При данном сценарии до сентября власти смогут организовать четыре такие смены.

До начала смены и во время нахождения в лагере дети и сотрудники в обязательном порядке будут сдавать тест на коронавирус. При этом «родительские дни», отмечает Голубева, придется исключить, чтобы не допустить распространения COVID-19.

