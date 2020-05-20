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14 регионов России приступили к отмене карантинных мер

13:23 20.05.2020
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране начала стабилизироваться. По словам главы правительства, в некоторых субъектах уже можно приступать к поэтапному снятию ограничений, сообщает «Интерфакс».

Как отметил Мишустин, наиболее показательна картина сейчас в Москве, где заметно значительное улучшение ситуации с коронавирусом. Критерии для постепенной отмены ограничительных мер достигнуты в 17 регионах, власти 14 регионов уже приступили к послаблениям.

Также, по словам Мишустина, в данный момент Россия проходит пик нагрузки на национальную систему здравоохранения. Ситуация в РФ не стала развиваться по негативным сценариям, подчеркнул премьер-министр, взрывного развития эпидемии удалось избежать.

Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 17 российских регионов уже могут перейти на первый этап отмены ограничений, введенных из-за COVID-19. 20 марта аналогичное заявление о переходе в фазу стабилизации заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 18:02
Гость: Да

Ну что скажешь...пока имеем первый и небольшой перегиб кривых в более-менее приличном направлении..я слежу за графиками непрерывно и и с самого начала..и опыт работы с графиками есть..

Сейчас, как говорят, фифти-фифти..
20.05.2020, 17:52
Гость: Беглый

Сергей Бордюрыч рядом должен присесть.
За давку в метро и открытую Москву в которой стали, странным образом, стали свободно передвигаться приезжие из СА, у меня такая возможность два раза в неделю...
20.05.2020, 16:14
Гость: Гость

Что то эти «старания» голиковой-скворцовой-поповой дорого обходятся государству и гражданам. Где плато, впереди или уже позади? Пик мы прошли или нет? Когда работать начнём? Никто ничего вразумительного не говорит. Только про маски (теперь уже на улицах) и сидение по домам талдычат. А промышленность сразу на полную мощность не заработает, ей на раскачку ещё месяца три надо.
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