14 регионов России приступили к отмене карантинных мер

13:23

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране начала стабилизироваться. По словам главы правительства, в некоторых субъектах уже можно приступать к поэтапному снятию ограничений, сообщает «Интерфакс».

Как отметил Мишустин, наиболее показательна картина сейчас в Москве, где заметно значительное улучшение ситуации с коронавирусом. Критерии для постепенной отмены ограничительных мер достигнуты в 17 регионах, власти 14 регионов уже приступили к послаблениям.

Также, по словам Мишустина, в данный момент Россия проходит пик нагрузки на национальную систему здравоохранения. Ситуация в РФ не стала развиваться по негативным сценариям, подчеркнул премьер-министр, взрывного развития эпидемии удалось избежать.

Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 17 российских регионов уже могут перейти на первый этап отмены ограничений, введенных из-за COVID-19. 20 марта аналогичное заявление о переходе в фазу стабилизации заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.