Сотрудников налоговой инспекции в Москве задержали по делу о мошенничестве

22:18

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по признакам «Мошенничества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление старшего помощника ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой.

Следствие полагает, что с прошлого года заместитель начальника ИФНС №20 Москвы, а также трое его подчиненных и несколько неустановленных в настоящее время лиц осуществляли мошеннические действия. В частности, проводили камеральные проверки по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Таким образом было осуществлено хищение свыше 1 миллиона рублей бюджетных средств.

По словам Ивановой, в рамках расследования уже проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе, а подозреваемые доставлены в подразделение ведомства, проводятся следственные действия. Указанные лица будут также проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.