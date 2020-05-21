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Сотрудников налоговой инспекции в Москве задержали по делу о мошенничестве

22:18 21.05.2020
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© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по признакам «Мошенничества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление старшего помощника ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой.

Следствие полагает, что с прошлого года заместитель начальника ИФНС №20 Москвы, а также трое его подчиненных и несколько неустановленных в настоящее время лиц осуществляли мошеннические действия. В частности, проводили камеральные проверки по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Таким образом было осуществлено хищение свыше 1 миллиона рублей бюджетных средств.

По словам Ивановой, в рамках расследования уже проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе, а подозреваемые доставлены в подразделение ведомства, проводятся следственные действия. Указанные лица будут также проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Темы: Экономические преступления в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 00:37
Гость: Вполне верим

В 14-м веке такая свалка после свирепой эпидемии называлась великой замятней в орде. Грабить на руси стало некого, пришлось половцам и печенегам мочить "друг друга"
21.05.2020, 23:15
Гость: Беглый

Верьте не верьте за многме годы это первый наезд на ФНС.
А это значит, что на верху началась свалка.
21.05.2020, 22:43
Гость: майк

Миллион как-то мало нашли, если 20 обысков.. Может обыски у тех кто делал обыски?
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