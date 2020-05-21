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Рамзан Кадыров оказался под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

19:23 21.05.2020
Кадыров на Прямой линии с Путиным. Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

По данным Telegram-канала Baza, несколько дней назад он жаловался на симптомы ОРВИ, сейчас у него диагностировано поражение легких с подозрением на COVID-19.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», - заявил «Интерфаксу» один из источников в столичных медицинских кругах.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

При этом по словам другого источника, 21 мая из Грозного в Москву чартерным рейсом прибыл самолет А-319. Кто именно находился на борту - пока не известно.

Темы: Коронавирус, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 22:40
Гость: А кто

это?
21.05.2020, 21:47
Гость: чоткий пацан

А шо, вирус ещё не извинился? Куда катимся, брат? Видимо денег давно не давали пехотинцу, потому и прихворнул с расстройства.
21.05.2020, 20:31
Гость: Отправить его

на пожизненное наблюдение.
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