Рамзан Кадыров оказался под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
По данным Telegram-канала Baza, несколько дней назад он жаловался на симптомы ОРВИ, сейчас у него диагностировано поражение легких с подозрением на COVID-19.
«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», - заявил «Интерфаксу» один из источников в столичных медицинских кругах.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
При этом по словам другого источника, 21 мая из Грозного в Москву чартерным рейсом прибыл самолет А-319. Кто именно находился на борту - пока не известно.