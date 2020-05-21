Рамзан Кадыров оказался под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

19:23

Кадыров на Прямой линии с Путиным. Фото с сайта kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

По данным Telegram-канала Baza, несколько дней назад он жаловался на симптомы ОРВИ, сейчас у него диагностировано поражение легких с подозрением на COVID-19.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», - заявил «Интерфаксу» один из источников в столичных медицинских кругах.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

При этом по словам другого источника, 21 мая из Грозного в Москву чартерным рейсом прибыл самолет А-319. Кто именно находился на борту - пока не известно.