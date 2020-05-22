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С 23 мая в Московской области отменяется система цифровых пропусков

19:19 22.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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С 23 мая на территории Московской области перестает действовать система цифровых пропусков.

Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал на своей странице в Instagram.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника [их] нужно оформить на mos.ru», - написал Воробьев.

Губернатор напомнил, что с 25 мая начнут работу МФЦ (только для юр. лиц, дли физических - через 2-3 недели по предварительной записи), заработают автосалоны и офисы продаж на стройках жилых домов. Воробьев также отметил, что масочный режим пока сохраняется. 

Темы: В России
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22.05.2020, 23:41
Гость: Доктор Мясников объяснил низкую смертность в России от ковид

Единственную точную причину низкой смертности от COVID-19 в России назвать сложно, однако среди наиболее вероятных — микробиом населения и высокий уровень вакцинации в стране. Об этом заявил глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам врача, еще одной причиной невысокой летальности коронавируса в России может быть своевременная госпитализация, которая достигается за счет большого коечного фонда.

«Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе», — сказал Мясников.
= оКазывается всё не так плохо...
Какого рожнА нас ПУЖАЮТ и ОСКОРБЛЯЮТ?
о спецом ПУЖАНИИ нам сказала Скабеева, а ОСКОРБЛЯЮТ это когда заявляют - БУДЕТЕ ПЛОХО СЕБЯ ВЕСТИ - продлим САМО-КАРАНТИН.
22.05.2020, 22:00
Гость: Viktor

А по мкаду как перемещаться? Это москва или область?
22.05.2020, 21:04
Гость: Коля

А можно ли с 23 мая перемещаться по Московской области на личном автотранспортн
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