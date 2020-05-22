С 23 мая в Московской области отменяется система цифровых пропусков

19:19

С 23 мая на территории Московской области перестает действовать система цифровых пропусков.

Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал на своей странице в Instagram.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника [их] нужно оформить на mos.ru», - написал Воробьев.

Губернатор напомнил, что с 25 мая начнут работу МФЦ (только для юр. лиц, дли физических - через 2-3 недели по предварительной записи), заработают автосалоны и офисы продаж на стройках жилых домов. Воробьев также отметил, что масочный режим пока сохраняется.