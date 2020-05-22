Готовы отдать жизнь за страну: сослуживец полковника Андрея Трошева ответил «Проекту» Баданина

19:38

Майор в отставке и бывший сослуживец Андрея Трошева рассказал о заслугах своего товарища перед Отечеством и ответил Роману Баданину и его коллегам, за что дают орденаи в России.

Андрей Трошев. Стоп-кадр из видео

«Проект» Романа Баданина на днях опубликовал статью «Знаки неприличия» с рассуждениями о якобы незаслуженном присвоении государственных наград в РФ. Среди названных фамилий помимо чиновников были и ветераны боевых действий Дмитрий Уткин и Андрей Трошев, которых СМИ связывали с ЧВК «Вагнера».

Это люди, имеющие большой боевой опыт. Оба в прошлом служили в специальных подразделениях советской и российской армии, за что были удостоены звания Героя России. Критика в адрес этих людей от такого издания, как «Проект», вызвала негодование у их бывших однополчан. Один из сослуживцев Андрея Трошева, майор в отставке, прокомментировал статью «Проекта» на условиях анонимности.

Майор заявил, что комнатные журналисты забыли о главном – Андрей Трошев участвовал во всех современных военных конфликтах, начиная с Афганистана и заканчивая Чечней. За службу в Афганистане он был награжден двумя орденами Красной Звезды. Андрей Трошев защищал протестующих в 1993 году. За службу в Чечне он тоже получил заслуженные награды – два Ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством». Такие высокие награды не давались просто так. Их надо было заслужить своими подвигами на поле брани. Андрей Трошев заслужил все свои награды, поэтому получил звание Героя России.

Сослуживец Трошева считает, что таким человеком, как Андрей, страна может только гордиться. Именно такие люди, как он, идут в трудное время защищать свою страну. Именно это отличает настоящих мужчин и героев от современной молодежи и журналистов либеральных СМИ.

«Таким человеком надо гордиться. Он не кабинетная крыса. А эти мальчики и девочки, которые только и могут что тыкать пальцами в кнопки, им же всего этого не понять. Не понять, что есть человек, главным приоритетом которого является защита Родины. От террористов, от бандитов», — объясняет бывший сослуживец Андрея Трошева.

Отставной майор пояснил, что люди, ставящие интересы страны выше своих собственных, нечасто доживают до старости. Они не щадят себя, чтобы Родина была в безопасности и всегда готовы пройти через любые трудности, чтобы сделать свою страну самой сильной.

«Кто-то об этом пишет? Нет, не пишут. Готовы эти [Михаил] Ходорковский, [Алексей] Навальный, [Роман] Баданин, [Денис] Коротков рвать свою задницу так, чтобы защищать страну? Нет, не готовы. А простые мужики, вроде Андрея, готовы и жизнь свою отдать за это. Делайте выводы, господа», — заключил отставной военный.

