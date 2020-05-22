Жириновский решил участвовать в президентских выборах до 90 лет

14:44

Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, решил принимать участие во всех президентских выборах до 2036 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» отметив, что в возрасте 90 лет он последний раз выставит свою кандидатуру.

Рвение участвовать в выборах Жириновский объяснил тем, что хочет «быть верным своим избирателям».

Также политик отметил, что примет участие в выборах 2024 года.

«Я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет и шесть раз был кандидатом в президенты. И в 2024 году тоже буду кандидатом в президенты», - сказал Жириновский.