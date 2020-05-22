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Жириновский решил участвовать в президентских выборах до 90 лет

14:44 22.05.2020
Жириновский
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, решил принимать участие во всех президентских выборах до 2036 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» отметив, что в возрасте 90 лет он последний раз выставит свою кандидатуру.

Рвение участвовать в выборах Жириновский объяснил тем, что хочет «быть верным своим избирателям».

Также политик отметил, что примет участие в выборах 2024 года.

«Я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет и шесть раз был кандидатом в президенты. И в 2024 году тоже буду кандидатом в президенты», - сказал Жириновский.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 17:48
Гость: Русский

...ну решил и решил. Это его Конституционное Право. Никто возражать не может. А вот дать ему возможность Победы- это Право Народов России. Им и окончательно решать: кто будет Президентом России!
22.05.2020, 17:32
Гость: хъм

Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других.
22.05.2020, 17:18
Гость: Сердечник

- а где у вас тут кабинет президента жириновского?
- да вот, сразу после кабинета наполеона...
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