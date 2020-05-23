Военные Минобороны РФ развернули в Дагестане полевой госпиталь

11:27

Военные завершили развертывание полевого многофункционального госпиталя для лечения больных коронавирусом в Буйнакске (Дагестан), медики готовы к приему пациентов и оказанию полноценной помощи.

"Военнослужащие Южного военного округа развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В госпитале оборудованы приемное, госпитальное и реанимационное отделения, а также диагностическая лаборатория, установлены аппараты ИВЛ и УЗИ, рентгены, мониторы интенсивного наблюдения и другие аппараты.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБЗ перебрасываются в Дагестан на борьбу с коронавирусом, пишет "Интерфакс".

По данным республиканского оперштаба на 22 мая, в Дагестане зафиксировано 3 855 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 109 случаев, вылечились 2 882 пациентов, скончались 65 человек.

При этом ранее глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались 657 человек, внебольничная пневмония диагностирована у более 13 697 жителей. Кроме того, министр сообщил о гибели более 40 медиков, однако, по словам Гаджиибрагимова, не все они умерли от коронавирусной пневмонии.