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Военные Минобороны РФ развернули в Дагестане полевой госпиталь

11:27 23.05.2020
Стоп-кадр из видео

Военные завершили развертывание полевого многофункционального госпиталя для лечения больных коронавирусом в Буйнакске (Дагестан), медики готовы к приему пациентов и оказанию полноценной помощи.

"Военнослужащие Южного военного округа развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В госпитале оборудованы приемное, госпитальное и реанимационное отделения, а также диагностическая лаборатория, установлены аппараты ИВЛ и УЗИ, рентгены, мониторы интенсивного наблюдения и другие аппараты.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБЗ перебрасываются в Дагестан на борьбу с коронавирусом, пишет "Интерфакс".

По данным республиканского оперштаба на 22 мая, в Дагестане зафиксировано 3 855 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 109 случаев, вылечились 2 882 пациентов, скончались 65 человек.

При этом ранее глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов  заявил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались 657 человек, внебольничная пневмония диагностирована у более 13 697 жителей. Кроме того, министр сообщил о гибели более 40 медиков, однако, по словам Гаджиибрагимова, не все они умерли от коронавирусной пневмонии.

Темы: Коронавирус, Дагестан, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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23.05.2020, 18:40
Гость: только

Военных медиков нужно было гораздо раньше вместо Италии и Сербии в Дагестан направлять.
А российское руководство все от заграницы аплодисментов ждет и благодарности.
23.05.2020, 17:50
Гость: ни колай

врет как всегда Гаджиибрагимов
23.05.2020, 17:21
Гость: Евгений В

Вот это правильно, хорошо бы еще армия поучаствовала в тушении лесных пожаров в Сибири. Заключенные тоже могли бы приносить пользу.
Пора использовать положительный опыт СССР. Уверен, если бы был СССР, то эпидемии бы такой, лесных пожаров и других стихийных бедствий не было бы. Все эти беды начались с предательства страны. Это расплата за грехи наши, и ради чего? Ради коррупции, правового беспредела, обогащения кучки ворья?
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