Религиозные организации освободят от уплаты налогов и страховых взносов

13:31

Религиозные организации в России будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии.

Соответствующую поправку рамках в закон о налоговых льготах для широкого круга лиц одобрила Государственная Дума.

Речь идет об авансовых платежах по налогу на прибыль за второй квартал 2020 года, от уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (за апрель–июнь), по земельному налогу, налогу на имущество физлиц и организаций (за апрель–июнь). Также для епархий вводится нулевой тариф на уплату части взносов в ФСС, в частности — на пенсионное страхование, обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование, поясняет издание "Версия Саратов".

Кроме освобождения от налогов и взносов, в документе есть и другие льготы. А именно, пожертвования в любой форме от любых компаний в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов указал на необходимость принятия срочных мер по оказанию помощи централизованным религиозным организациям традиционных конфессий.

"Поправка обусловлена тем, что Русская Православная Церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов являются, по существу, крупнейшими социально ориентированными организациями нашей страны, которые в связи с снижением объема пожертвований испытывают крайне серьезные финансовые трудности", — приводятся слова Гаврилова на сайте РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных граждан оказать посильную материальную помощь священникам. "Боль в моем сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки", - отметил патриарх.