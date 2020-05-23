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Религиозные организации освободят от уплаты налогов и страховых взносов

13:31 23.05.2020
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
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Религиозные организации в России будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии.

Соответствующую поправку рамках в закон о налоговых льготах для широкого круга лиц одобрила Государственная Дума.

Речь идет об авансовых платежах по налогу на прибыль за второй квартал 2020 года, от уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (за апрель–июнь), по земельному налогу, налогу на имущество физлиц и организаций (за апрель–июнь). Также для епархий вводится нулевой тариф на уплату части взносов в ФСС, в частности — на пенсионное страхование, обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование, поясняет издание "Версия Саратов".

Кроме освобождения от налогов и взносов, в документе есть и другие льготы. А именно, пожертвования в любой форме от любых компаний в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов указал на необходимость принятия срочных мер по оказанию помощи централизованным религиозным организациям традиционных конфессий. 

"Поправка обусловлена тем, что Русская Православная Церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов являются, по существу, крупнейшими социально ориентированными организациями нашей страны, которые в связи с снижением объема пожертвований испытывают крайне серьезные финансовые трудности",  — приводятся слова Гаврилова на сайте РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных граждан оказать посильную материальную помощь священникам. "Боль в моем сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки", - отметил патриарх.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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23.05.2020, 22:31
Гость: Сорин И.Л.

Скажу прежде всего, что еще не повод выходить на демонстрации-"Гун-дя-ев у-хо-ди!" и начинать комменты с такого девиза и заканчивать- "Плавательным бассейнам- быть!".
Еще не повод. Потому как, эта думская льгота- плод не Гундяева, ну - не явно Гундяева.
Гундяев-то смиренно буржуев просил скинуться и помочь материально свежеиспеченным святым отцам в свежеиспеченных храмах шаговой доступности(а зачем было плодить в загорсках одних и строить другие?).
Думская же льгота, насколько понимаю, плод ряда московских батюшек-инициативников и ряда думцев,в т.ч., да-с, коммунистов(Николай Ленин,всю жизнь бившийся с Боженькой,в Мавзолее ворочается!). В т.ч. молодого православного коммуниста Сережи Шаргунова, сына о.(отца)Шаргунова из храма чего-то там в Пыжах и, конечно, тов.Гаврилова, Председателя Международной Ассоциации Православных парламентариев(что с Николаем Лениным сейчас творится! "Ах,не послушали мое письмо к съезду, пустили к рулю православного семинариста, и РПЦ возродившего, и постановившего, что НАШЕ Православие веками билось с их Католицизмом, и Унию прикрывшего на "соборе" 1946 года!").
Но если все же Гундяев заявит- "А почему Гаврилова и в этом не послушали и не дали нам тоже субсидию на выплату МРОТа, ведь мы же не 90, но 100% сотрудников сохраняем!, или, если, когда его молитвами КОВИД закончится, скажет- строить(за госсчет,оф кос) храмы в честь избавления от мора!-вот тогда вместе а агностиками рабиновичами и атеистами рашкиными и удальцовыми и мы, безбожники, выйдем.
23.05.2020, 20:44
Гость: Рабинович

А что, простите, означает фраза "освободить от уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых"?
Акцизы, насколько я помню, взимаются с продаж бензина, мощных автомобилей, алкогольных напитков, табачных изделий. Они как-то связаны с церковной деятельностью?
И какие именно полезные ископаемые добывают религиозные организации? Нет-нет, я совсем не против того, чтобы монахи качали нефть на монастырской делянке. Но хотелось бы знать конкретно...
23.05.2020, 19:17
Гость: да

мудрое решение. Помогать нудно тем кто в помощи не нуждается, чтобы потом слуги божьи замолвили слово перед богам и выхлопотали теплые местечки в раю. Храмы должны заменить и школы и вузы и больница и садики и науку. Им ведь тоже платить нечем. Мракобесия цветет и распускается в отличии от деградации все остального. Молиться , ударимся лбами о пол, полетаем с иконами вокруг городов, пройдемся крестным ходом и все эпидемии и горе, беды и стихии , пожары и потопы, войны и конфликты прекратятся. Ждем ЧУДО и рая на планете. А поскольку бесплатных чудес не бывает нужно помочь религиям финансово.
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