]]>
]]>
Главная В России Новости

Патриарх призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников

20:39 4.05.2020
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Обеспеченные прихожане откликнулись на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла материально поддержать священников Русской православной церкви, оказавшихся из-за введенных против распространения коронавирусной инфекции мер в сложном материальном положении. 

"Боль в моем сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки. Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу - мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", - цитирует послание патриарха ТАСС.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2020, 02:23
Гость: Цитата.

Раджа:
Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним… Сейчас мы их сравним!
(Якобы случайно роняет монеты в свой сундук)
Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих? Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои! А своих денег я не намерен отдавать никому, никому!
***
Золотая антилопа (мультфильм)
05.05.2020, 00:55
Гость: пенсионерка

И,эти люди смеют говорить о царствии небесном? Гордецы и сребролюбцы без малейшего проявления любви к действительно нуждающимся. Это просто успешный чрезвычайно,коммерческий проект.
04.05.2020, 23:58
Гость: "Легче

верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное" (с)
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации