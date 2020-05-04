Патриарх призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников

20:39

Обеспеченные прихожане откликнулись на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла материально поддержать священников Русской православной церкви, оказавшихся из-за введенных против распространения коронавирусной инфекции мер в сложном материальном положении.

"Боль в моем сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки. Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу - мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", - цитирует послание патриарха ТАСС.