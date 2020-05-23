Силовики взяли штурмом захватчика заложника в банке в центре Москвы

15:04

В отделение "Альфа банка" на Земляном валу в Москве взял в заложники несколько человек. Он вошел в здание стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников, рассказал источник агентства "Интерфакс".

При попытке захвата сработала сигнализация.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. За спиной у него фирменный рюкзак, из которого, по словам очевидцев, торчат провода. На вид ему около 35 лет.

В настоящий момент злоумышленник обезврежен сотрудниками спецподразделения, которые ворвались в отделение с черного входа. Преступник удерживал одного из клиентов банка. Взрывного устройства у него не обнаружено.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В новость внесены изменения в 15:27