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Силовики взяли штурмом захватчика заложника в банке в центре Москвы

15:04 23.05.2020
Стоп-кадр из видео

В отделение "Альфа банка" на Земляном валу в Москве взял в заложники несколько человек. Он вошел в здание стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников, рассказал источник агентства "Интерфакс".

При попытке захвата сработала сигнализация.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. За спиной у него фирменный рюкзак, из которого, по словам очевидцев, торчат провода. На вид ему около 35 лет.

В настоящий момент злоумышленник обезврежен сотрудниками спецподразделения, которые ворвались в отделение с черного входа. Преступник удерживал одного из клиентов банка. Взрывного устройства у него не обнаружено.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В новость внесены изменения в 15:27

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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23.05.2020, 20:08
Гость: Точно!

Беги баррикаду строй! Потом сможешь у олигарха "Мерседес" экпроприировать.
23.05.2020, 20:05
Гость: Не всегда

иногда того, по этапу. "...И вот сижу я в Туруханском крае. Где при Царе бывали в ссылке Вы..."
23.05.2020, 18:26
Гость: У сталина

эксы были успешными.
Все комментарии (10)
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