Силовики взяли штурмом захватчика заложника в банке в центре Москвы
В отделение "Альфа банка" на Земляном валу в Москве взял в заложники несколько человек. Он вошел в здание стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников, рассказал источник агентства "Интерфакс".
При попытке захвата сработала сигнализация.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. За спиной у него фирменный рюкзак, из которого, по словам очевидцев, торчат провода. На вид ему около 35 лет.
В настоящий момент злоумышленник обезврежен сотрудниками спецподразделения, которые ворвались в отделение с черного входа. Преступник удерживал одного из клиентов банка. Взрывного устройства у него не обнаружено.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В новость внесены изменения в 15:27