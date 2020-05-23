Спикер парламента Чечни назвал сплетнями информацию о болезни Кадырова

11:15

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье.

"Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, - неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет. По воле Аллаха все у нас будет хорошо", - приводит слова Даудов ТАСС.

При этом в одной из записей на своей странице в Инстаграм Даудов просит Аллаха "исцелить главу Чечни от всякого недуга". "Мы все молимся и делаем дуа, прося ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА уберечь Вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству!", - написал спикер.

Несколько дней назад Рамзан Кадыров почувствовал недомогание. Изначально ставился диагноз ОРВИ, но позже состояние здоровья главы Чечни ухудшилось,. 21 мая СМИ соообщили, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву.

За две-три недели до этого Рамзан Кадыров навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, у которого был диагностирован коронавирус. Он находится на лечении в Республиканской клинической больнице имени Эпендиева. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором чеченский лидер пришел в палату к больному в обычном одноразовом халате и маске, кроме того, обнял Абдурешидова.