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Спикер парламента Чечни назвал сплетнями информацию о болезни Кадырова

11:15 23.05.2020
Стоп-кадр из видео
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье.

"Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, - неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет. По воле Аллаха все у нас будет хорошо", - приводит слова Даудов ТАСС.

При этом в одной из записей на своей странице в Инстаграм Даудов просит Аллаха "исцелить главу Чечни от всякого недуга". "Мы все молимся и делаем дуа, прося ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА уберечь Вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству!", - написал спикер.

Несколько дней назад Рамзан Кадыров почувствовал недомогание. Изначально ставился диагноз ОРВИ, но позже состояние здоровья главы Чечни ухудшилось,. 21 мая СМИ соообщили, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. 

За две-три недели до этого Рамзан Кадыров навещал в больнице  главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, у которого был диагностирован коронавирус. Он находится на лечении в Республиканской клинической больнице имени Эпендиева. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором чеченский лидер пришел в палату к больному в обычном одноразовом халате и маске, кроме того, обнял Абдурешидова. 

Темы: Коронавирус, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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23.05.2020, 18:12
Гость: д. советник

Такое от коронавируса не умирает.
23.05.2020, 14:45
Гость: Зоя

А почему бы самому Рамзану Кадырову не выступить по Телевидению и не сказать - Это наши злобные враги распускают сплетни о моем здоровье. А я вот он, жив-здоров, делаю зарядку. Чего и вам желаю!». -?
Почему Кадыров молчит?
Закрадывается смутное сомнение.
23.05.2020, 13:36
Гость: ЖЕКА

А кто по Корану будет биться с дьявовом на северных воротах Дамаска? Кто он и из какого ряда?
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