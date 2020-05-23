Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова

07:11

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, пишут "Ведомости".

Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.

Причины отмены продления ареста неизвестны.

Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец – бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, дал сыну указание организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Экс-сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ), еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Он не признает вину.