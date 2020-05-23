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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова

07:11 23.05.2020
Фото со страницы Рауфа Арашукова в соцсети
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Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, пишут "Ведомости".

Дело направлено в суд первой инстанции.  До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.

Причины отмены продления ареста неизвестны.

Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец – бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, дал сыну указание организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Экс-сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ), еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Он не признает вину.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.05.2020, 12:44
Гость: Герой Труда.

Хе-хе.
Вор(он) вор(он)у глаз не выклюет.
-
И все-таки логически и чисто спортивно интересно:
то ли СК и Мосгорсуд должен извиниццо перед знатным абреком;
то ли Первый апелляционный суд должен присесть рядом со знатным абреком.
-
Для того, чтобы в дальнейшем не возникали подобные древнегреческие вопросы, надо ввести в конституцию нормы:
1) о суде для бояр(боярском суде) и суде для простолюдинов(лохов);
2) РФ существует не на основе законов, а по понятиям.
23.05.2020, 12:37
Гость: Саффсэм

Рауфик неуиноуный!
23.05.2020, 12:35
Гость: Цитата

"А... куда же смотрит президент?!"
("Вождь краснокожих")
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