«Бесцельно» приезжающие в Крым будут оплачивать пребывание в обсерваторе

12:29

Прибывающих в Республику Крым без конкретной цели будут помещать в обсерваторы за плату, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Граждане из других субъектов РФ, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае, если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму. Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", - цитирует Аксенова ТАСС.

Аксенов не озвучил сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор. В регионе обсерваторы развернуты в Евпатории и Ялте в основном на базе санаторно-курортных учреждений.

В республике с 18 мая отменен режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.