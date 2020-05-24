]]>
]]>
Главная В России Новости

«Бесцельно» приезжающие в Крым будут оплачивать пребывание в обсерваторе

12:29 24.05.2020
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
Материалы по теме:

Прибывающих в Республику Крым без конкретной цели будут помещать в обсерваторы за плату, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Граждане из других субъектов РФ, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае, если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму. Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", - цитирует Аксенова ТАСС.

Аксенов не озвучил сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор. В регионе обсерваторы развернуты в Евпатории и Ялте в основном на базе санаторно-курортных учреждений.

В республике с 18 мая отменен режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.

Темы: Коронавирус, Крым
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.05.2020, 20:46
Гость: Беглый

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как ранее заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, турецкий туристический сектор рассчитывает, что авиасообщение Турции и России возобновится в середине июля.

"Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами (РФ и Германией), мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой",— цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Без обид, это отношение к туристам и к гражданам.
От другого мерзко, власть как я вас всех ненавижу
24.05.2020, 18:08
Гость: Беглый

Как по мне так, все наоборот.
24.05.2020, 17:49
Гость: blog2038,.

(не вы лично, а основная масса) А куда вы ещё можете поехать?
Все комментарии (18)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации