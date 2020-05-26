В Самарской области загорелись 11 жилых домов

10:16

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

ЧП произошло по адресу улица Каширская, 18А, сообщение о нем поступило в 8:30 по местному времени (7:30 мск). Площадь пожара составила квадратный километр.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 16 единиц техники.