]]>
]]>
Главная В России Новости

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

10:16 26.05.2020
Пожар в Самарской области
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

ЧП произошло по адресу улица Каширская, 18А, сообщение о нем поступило в 8:30 по местному времени (7:30 мск). Площадь пожара составила квадратный километр.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 16 единиц техники.

Темы: Самарская область, Пожары и возгорания в России, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.05.2020, 15:27
Гость: Нашел

на других ресурсах. Это цыганский поселок.
26.05.2020, 14:31
Гость: 007

кто-то на этом месте дом строить собрался!!!
26.05.2020, 12:18
Гость: ПророкЪ

Методы 90-х возвращаются...
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации