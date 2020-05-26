Владимир Путин назначил новую дату парада Победы

17:05

Парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 мая во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

По его словам, решение обосновано стабильной эпидемиологической обстановкой в Москве, большинстве субъектов РФ и Вооруженных силах России.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей», — сказал президент.

Кроме того, глава государства приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Он отметил, что риск для всех участников памятного мероприятия должны быть сведены к минимуму, «а лучше — исключены».

Между тем акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад пройдут 26 июля. Российский лидер пояснил, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии коронавируса.