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Владимир Путин назначил новую дату парада Победы

17:05 26.05.2020
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 мая во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

По его словам, решение обосновано стабильной эпидемиологической обстановкой в Москве, большинстве субъектов РФ и Вооруженных силах России.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей», — сказал президент.

Кроме того, глава государства приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Он отметил, что риск для всех участников памятного мероприятия должны быть сведены к минимуму, «а лучше — исключены».

Между тем акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад пройдут 26 июля. Российский лидер пояснил, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии коронавируса.

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 06:35
Гость: !

Берегись Германия у нас победомания.
27.05.2020, 06:26
Гость: можете повторить!?

"Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей»///////////
Неужто ,блин ,наследница СССР,урвавшая себе славу Победителей власовские флаги будет ниспровергать как и 75 лет назад?
27.05.2020, 04:34
Гость: Ссссс!!!!!!!

Неужто в баранах наших пробуждаются гены людей?И Путин не решился прикрыться парадом победы,назначив одновременно голосование за обнуление?Манипуляции с прикрытием обнуления пакетом может и хороших,но ничего не меняющих в нашей жизни поправок конституции нарушают ее.Манипуляции по проведению голосования в день скорби и торжества нашего аморальны в принципе,хотя и не нарушают конституцию,но задевают наше самое святое.Вот так вот,через 20 лет мы узнали ху ись тот неизвестный никому.
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