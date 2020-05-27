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Собянин с 1 июня разрешит москвичам прогулки по графику

16:37 27.05.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня планирует разрешить жителям столицы прогулки, но поочередно. Также градоначальник счел допустимым с этой же даты открыть часть бытовых услуг.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путимным мэр предложил создать определенных график для прогулок по паркам и скверам — разный для жителей разных домов. При этом график смогут составлять сами горожане.

«Здесь максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки — чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить-посмотреть, как ситуация будет развиваться», — приводит его слова «Интерфакс».

Собянин также объявил об открытии с 1 июня всех предприятий продовольственной и непродовольственной торговли. Мэр предложил открыть предприятия сферы услуг, которые не требуют длительного контакта людей — прачечные, химчистки и мастерские.

«Мы предлагаем с первого июня отработать, в ближайший день дня выпустить соответствующие нормативные документы, и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю», — сказал глава города.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.05.2020, 21:33
Гость: оффигеть!

всё как в сказке,образ Боборихи не изменяется в веках!
27.05.2020, 21:15
Гость: Ха!

В тундре хорошо!
27.05.2020, 20:55
Гость: Дед

Москвичей кажись уже нет.
Там одни понаехавшие
Все комментарии (32)
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