Уголовное дело в отношении Батуриной прекращено

15:08

Дело о клевете в отношении Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, было прекращено Мировым судом Элисты.

В документе указывается, что дело необходимо прекратить «в связи с отказом частного обвинителя от обвинения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК России, ввиду отсутствия в деянии состава преступления», сообщает РБК.

При этом в суде отметили, что решение может быть обжаловано.

По словам Геннадия Теребкова, руководителя пресс-службы Батуриной, сторона защиты изначально считала поданные иски безосновательными.

«Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным», - отметил Теребков.

Напомним, иск против Батуриной подал финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина Эренцен Манжеев. Претензии касались заявления Батуриной о том, что против Манжеева в России расследуется уголовное дело, которое связано с получением доступа к ее средствам при помощи поддельных документов. При этом сам финансовый управляющий заявлял, что распространеные сведения не соответствуют действительности.