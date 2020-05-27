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Уголовное дело в отношении Батуриной прекращено

15:08 27.05.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Дело о клевете в отношении Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, было прекращено Мировым судом Элисты.

В документе указывается, что дело необходимо прекратить «в связи с отказом частного обвинителя от обвинения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК России, ввиду отсутствия в деянии состава преступления», сообщает РБК.

При этом в суде отметили, что решение может быть обжаловано.

По словам Геннадия Теребкова, руководителя пресс-службы Батуриной, сторона защиты изначально считала поданные иски безосновательными.

«Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным», - отметил Теребков.

Напомним, иск против Батуриной подал финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина Эренцен Манжеев. Претензии касались заявления Батуриной о том, что против Манжеева в России расследуется уголовное дело, которое связано с получением доступа к ее средствам при помощи поддельных документов. При этом сам финансовый управляющий заявлял, что распространеные сведения не соответствуют действительности.

Темы: Елена Батурина, Юрий Лужков
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 16:04
Гость: Не виноватая она

Все воровали и она воровала. Теперь что всех сажать чтоли?
27.05.2020, 15:38
Гость: Skeptik

Уже все отняли?
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