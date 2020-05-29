Малькевич заявил о попытке террористов ПНС Ливии заставить Шугалея оговорить себя

12:29

Россия предупреждает Европу и мир, что ситуация в Ливии добром не кончится, заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич

Александр Малькевич. Фото: ФАН / Степан Яцко

Накануне глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж сделал очередное бессмысленное заявление. Об этом Малькевич рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. Саррадж обвинил российского социолога Максима Шугалея в шпионаже. Он якобы передавал какие-то «шифровки» в Россию и рассказывал о положении дел в Ливии.

Малькевич подчеркнул, что все сказанное Сарраджем – ложь. Все материалы, добытые Шугалеем, находятся в открытом доступе и опубликованы на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Глава ПНС – просто марионетка в руках запрещенных группировок, уверен Малькевич. За ним стоят боевики из «Аль-Каиды» и «Братьев мусульман» (запрещены в РФ). Они фактически готовят преемника Сарраджу. Им станет так называемый министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага. Малькевич назвал его «палачом», который пытает заключенных в тюрьме «Митига». Одному из заключенных Башага выдавил ложкой глаз.

«У нас отобрано огромное количество материалов о тех бесчинствах, которые творят палачи и убийцы в Ливии», — добавил Александр Малькевич.

Часть материалов ФЗНЦ предоставил старший помощник капитана судна «Теметерон» Сергей Самойлов. Он провел несколько лет в «Митиге», где подвергался нечеловеческим пыткам. Только усилиями российского министерства иностранных дел россиянин был освобожден. Малькевич отметил, что ужасы происходящего в Ливии отражены в фильме «Шугалей». Эта картина показывает реальное положение дел в Триполи.

Малькевич напомнил, что российские граждане — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан — больше года находятся в тюрьме. Их не отпускают из «Митиги», хотя не имеют никаких оснований для задержания. Россияне работали открыто и имели соответствующее разрешение. Правительству национального согласия просто невыгодно, чтобы показания Шугалея были озвучены на международной площадке. ПНС боится возвращения россиян на родину. В рамках исследований социологи общались со всеми руководителями ПНС, даже с руководителем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри.

По информации ФЗНЦ, хозяин тюрьмы «Митига» каждый день оказывает давление на Максима Шугалея. Он старается заставить россиянина оговорить себя. Малькевич подчеркнул, что ситуация добром не кончится. Мировое сообщество должно обратить внимание на проблему.

Сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан отправились в Ливию больше года назад для проведения социологических исследований. Они осуществляли свою деятельность абсолютно законно, заранее согласовав ее с местным руководством. Однако россиян похитили и бросили в тюрьму «Митига».

Это «учреждение» известно своими мучительным пытками среди заключенных. Тюрьма находится под контролем боевиков группировки RADA, которая официально входит в состав так называемого МВД ПНС Ливии. Террористы RADA удерживают россиян на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии.

