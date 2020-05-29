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Правительство включило СМИ в список пострадавших от COVID-19 отраслей

14:19 29.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские СМИ были включены в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Необходимое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

В перечень были включены издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также туда включена деятельность, связанная с печатанием газет. Таким образом, медиаресурсы и печатка могут рассчитывать на следующие меры поддержки:

- полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС);
- такая же отсрочка арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности;
- беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;
- льготные кредиты по ставке 2% на любые цели;
- мораторий на банкротство;
- мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок.

С инициативой о включении СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей в апреле выступило Минкомсвязи. По оценке ведомства, потери СМИ в этом году составят порядка 100 миллиардов рублей.

Темы: Коронавирус, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 21:36
Гость: по сути

основная масса каналов на ТВ и СМИ на полном гособеспечении со стороны государства, включая УХО Москвы, а вот истинные национал-патриотичные типа Царьград вроде как на частные пожертвования. Сегодня каналы ТВ, СМИ и социальные сети за некоторым исключением превратились в ангажированные и обслуживают в основном мировую финансовую закулису и местную властную "элиту" либерал-космополитов, подчинивших себе все "свободные" СМИ. Прав на все 100% националист Трамп, который сегодня по сути в одиночку противостоит информационному кагалу глобалистов и космополитов.
\\\\\\\\\\
Идет игра без правил по всему миру. Конспирология. Тайные закулисная возня. Где здесь либерализм? Где свободная экономика? Где конкуренция? Где независимые СМИ?
29.05.2020, 18:45
Гость: цитата

"Огласите список пжалсти!"
29.05.2020, 18:35
Гость: 2704

Значит, скромность свою правительство уже проявило. Теперь пора пора СЕБЯ, СЕРДЕШНОГО, включить в этот список.
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