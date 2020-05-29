Правительство включило СМИ в список пострадавших от COVID-19 отраслей

14:19

Российские СМИ были включены в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Необходимое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

В перечень были включены издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также туда включена деятельность, связанная с печатанием газет. Таким образом, медиаресурсы и печатка могут рассчитывать на следующие меры поддержки:

- полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС);

- такая же отсрочка арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности;

- беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;

- льготные кредиты по ставке 2% на любые цели;

- мораторий на банкротство;

- мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок.

С инициативой о включении СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей в апреле выступило Минкомсвязи. По оценке ведомства, потери СМИ в этом году составят порядка 100 миллиардов рублей.