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Спикер Мосгордумы Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд руб.

10:05 31.05.2020
Фото из соцсети
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Задекларированный доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2019 году оказался значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента - почти 2 млрд рублей.

Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте Мосгордумы.

Согласно декларации, доход Шапошникова в 2019 году составил 1,95 млрд рублей. В 2018 году его доход составил 24,4 млн рублей.

Ему по-прежнему принадлежит квартира площадью 269,5 кв. м., машиноместо площадью 18,7 кв. м, коттедж во временном пользовании 277,7 кв. м, а также квартира в безвозмездном пользовании площадью 54 кв. м. Также ему принадлежит один автомобиль Мерседес Е350, пишет "Интерфакс".

На втором месте по доходам среди депутатов глава депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева, получившая в прошлом году 156,9 млн рублей, на третьем - журналист Андрей Медведев, заработавший в 2019 году 25,9 млн рублей.

Самым "бедным" депутатом Мосгордумы в прошлом году стала коммунистка Екатерина Енгалычева, заработавшая за год лишь 167,8 тыс. рублей. При этом в ее безвозмездном пользовании находится три квартиры, два машиноместа и автомобиль "Лексус".

Темы: Мосгордума
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 16:13
Гость: Не бойся, ответь

Ты его любишь?
31.05.2020, 16:07
Гость: ...

Заработал? Разве у нас в стране можно заработать такие деньжищи???
У него какой оклад, интересно... разве депутатам можно иметь свой бизнес?
И что это за бизнес такой, что приносит столько выручки.
Пусть поделится секретом, может и мы почуток из бедности хотя бы выкарабкаемся...
31.05.2020, 16:03
Гость: Москва

В Белом Ветре генеральный директор получал около миллиона рублей. Так он как говорится "пахал" на работе. А этот, что делал? Говорил, судя по тому, что он спикер? Народ, учите русский язык и будете иметь миллиарды за год.
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