]]>
]]>
Главная В России Новости

В России решили полностью запретить биткоин

18:56 1.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В России намерены полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием. Такой вывод следует из текста законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был подготовлен ко второму чтению.

Под ограничения среди прочих попадают биткоин и Ethereum. Инициатива подразумаевает внесение определения цифровой валюты и цифрового финансового актива. К первой категории парламентарии решили отнести любую криптовалюту, а ко второй – цифровые активы, которые контролируются Центробанком, а также ценные бумаги. Если с последними граждане РФ смогут производить сделки без ограничений и владеть ими легально, то первые придется декларировать.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что желающие работать с криптовалютами могут делать это на зарубежных площадках. Законодательно это не запрещается.

Однако игроки рынка и эксперты сочли законопроект чрезмерно жестким. По их словам, предпринимателям, чья деятельность связана с криптовалютами, придется выводить свой бизнес из России. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.06.2020, 01:40
Гость: ЛичОпу

Не переживай. В Россию даже гвозди из Китая завозят, какие уж тут микропроцессоры. Зачем они ворью из власти, когда цена на нефть обвалилась.
02.06.2020, 00:59
Гость: Да

Тут вопрос не в государстве, а в количестве умников в аппарате... запрещали бы сразу уж доллар...или деньги вообще, что ли :) а зарплату выдавали бы продуктами питания и только чиновникам..:)

Муть какая-то, но явно малопродуманная...при этом отдаёт популизмом..НАДО ВВОДИТЬ В КОМИТЕТ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ С БИРЖИ...БЕЗ СОГЛАСИЯ БИРЖЕВИКОВ ЕСТЬ ВЕРНЫЙ ШАНС СЕСТЬ В ЛУЖУ..И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ВОПРОС С КИТАЕМ..ВОЗМОЖНО, КРИПТА - ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТОНУЩЕМУ ДОЛЛАРУ..

Неясно вообще логика - что хотели-то? Запретить или денег набрать? За какую деятельность? За майнинг? А если майнинг не причём? Сейчас крипта, это просто как одна из очень многих ценных бумаг..торгуется на всех биржах..наряду с нефтью, индексами, валютами, товарами..всё это меняется друг на друга..
02.06.2020, 00:58
Гость: Агроном скунсу

Нет. Это значит, что все СКУНСЫ должны покинуть Россию.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации