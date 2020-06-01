В России решили полностью запретить биткоин

18:56

В России намерены полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием. Такой вывод следует из текста законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был подготовлен ко второму чтению.

Под ограничения среди прочих попадают биткоин и Ethereum. Инициатива подразумаевает внесение определения цифровой валюты и цифрового финансового актива. К первой категории парламентарии решили отнести любую криптовалюту, а ко второй – цифровые активы, которые контролируются Центробанком, а также ценные бумаги. Если с последними граждане РФ смогут производить сделки без ограничений и владеть ими легально, то первые придется декларировать.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что желающие работать с криптовалютами могут делать это на зарубежных площадках. Законодательно это не запрещается.

Однако игроки рынка и эксперты сочли законопроект чрезмерно жестким. По их словам, предпринимателям, чья деятельность связана с криптовалютами, придется выводить свой бизнес из России.