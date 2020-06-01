Милонов приравнял ПНС Ливии к сомалийским пиратам за попытку шантажа России

18:54

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил действия функционеров так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с выходками сомалийских пиратов из-за попытки триполитанских радикалов шантажировать Россию. В плену ливийских боевиков до сих пор находятся российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Ранее арабский ресурс Libya 24 продемонстрировал фотографии утвержденных виз в паспортах российских социологов, доказывающих, что они находились в Ливии на законных основаниях.

Шугалея и Суэйфана пленили в прошлом году боевики, подконтрольной ПНС.

Виталий Милонов обратил внимание на странное требование триполитанских боевиков, выдвинутое в ходе переговоров с российской стороной. От радикалов в диалоге участвовал глава ВГС ПНС Ливии Халед аль-Мишри. Россию представлял специалист Фонда защиты национальных ценностей Юнес Абазид. Аль-Мишри пообещал помочь плененным социологам в обмен на признание легитимности власти ПНС.

Как считает депутат Милонов, это откровенный шантаж. Террористическая группировка, захватившая ливийскую столицу Триполи, банально торгуется и эксплуатирует российских узников в личных целях. По мнению парламентария, верить на слово боевикам нельзя, поскольку марионеточное протурецкое «правительство» давно утратило легитимность.

«Боевики просто захватили россиян, как сомалийские пираты, в Сомали ведь берут пираты людей в заложники, так и эти бандиты поступили», - заявил Милонов.

Политик подчеркнул, что действия триполитанских исламских радикалов схожи с приемами террористов, удерживающих заложников. Как считает Милонов, Шугалея и Суэйфана возможно освободить только при помощи силовой операции. Парламентарий не сомневается, что переговоры с бандой ПНС ни к чему не приведут. Депутат отметил, что заявление аль-Мишри стало последним подтверждением недоговороспособности самопровозглашенной триполитанской власти.

«Добиться результата можно только путем их полного уничтожения», - резюмировал политик.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал с заявлением Халеда аль-Мишри по поводу нелегального характера пребывания российских социологов в Ливии. Разоблачить заведомо ложное утверждение главы ВГС ПНС помогли фотографии подтвержденных виз россиян, продемонстрированные арабскими СМИ.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич в свою очередь обнародовал аудиозапись и стенограмму переговоров с аль-Мишри, где последний требовал от Фонда организовать встречу главаря триполитанских джихадистов Файеза Сарраджа с российским лидером Владимиром Путиным. По всей видимости, таким образом боевики рассчитывали склонить на свою сторону власти РФ, используя похищенных социологов.

Россиян по сей день незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига» в Триполи, печально известной систематическими издевательствами и пытками над заключенными.

