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Рефрижератор для трупов сгорел на территории больницы в Петербурге

12:14 1.06.2020
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Рефрижератор, предназначенный для хранения тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2.

Как сообщает "Интерфакс", пожар проихошел 31 мая в 01:54. 

"Выборгский район, ул. Есенина, д. 5, городская многопрофильная больница №2: на территории в рефрижераторе размером 2 на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на площади 3 кв.метра", - приводит агентство заявление городского главка МЧС РФ.

Пострадавших в результате возгорания нет, контейнер не вскрывался.

По данным местных СМИ, внутри могли находиться пять тел, умершие были инфицированы COVID-19.

Как сообщалось, в конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших в больницах. Тогда в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева "Интерфаксу" сообщали, что пока рефрижераторы не используются по назначению и подготовлены "для подстраховки".

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 17:07
Гость: Правильно!

Под ногами бандеровцев Русская Земля горела и будет гореть!
01.06.2020, 17:02
Гость: Евгений В

Такое интересное событие, достойное для центральных полос. Не РФ, а сплошной негатив, где все стало не Россией, а совершенно чуждым, особенно власть.
01.06.2020, 16:34
Гость: ихний толмач

Сейчас усатый заявит, что это был не рефрижератор, а мобильный крематорий, и что не сгорел, а штатно отработал.
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