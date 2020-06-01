Рефрижератор для трупов сгорел на территории больницы в Петербурге

12:14

Рефрижератор, предназначенный для хранения тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2.

Как сообщает "Интерфакс", пожар проихошел 31 мая в 01:54.

"Выборгский район, ул. Есенина, д. 5, городская многопрофильная больница №2: на территории в рефрижераторе размером 2 на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на площади 3 кв.метра", - приводит агентство заявление городского главка МЧС РФ.

Пострадавших в результате возгорания нет, контейнер не вскрывался.

По данным местных СМИ, внутри могли находиться пять тел, умершие были инфицированы COVID-19.

Как сообщалось, в конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших в больницах. Тогда в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева "Интерфаксу" сообщали, что пока рефрижераторы не используются по назначению и подготовлены "для подстраховки".