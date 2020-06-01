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Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и Роскосмоса

22:05 1.06.2020
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В числе ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках, могут появиться Росгвардия, ФСО и Роскосмос. Такие поправки в законодательство предложил Минфин, пишет РБК.

Сейчас засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

Год назад Росгвардия предлагала скрыть свои закупки «для унификации подхода». ФСО просило сделать торги закрытыми из-за «террористической угрозы». Роскосмос предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.

Минфин представил поправки в законодательство о закупочной деятельности в феврале 2020 года и позже доработал документ после поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина. 

Реформа призвана упростить и ускорить закупки и повысить их качество. Одно из главных предложений — сократить число процедур с 11 до трех наиболее распространенных — конкурса, аукциона и запроса котировок.

 

Темы: Росгвардия, Министерство финансов РФ, Роскосмос, Федеральная служба охраны РФ
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 00:41
Гость: Ну

Сейчас воры от "госорганизаций" развернутся! Енто будет писец фсему!
01.06.2020, 23:21
Гость: ABCD

Власть у нас стала засекречиваться как в СССР от граждан, но при этом начала "рассекречивать" самих граждан, да так, что от чиновников никуда не спрятаться уже.
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