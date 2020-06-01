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Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию

17:45 1.06.2020
Конституция © KM.RU, Коллаж © KM.RU
Конституция © KM.RU, Коллаж © KM.RU
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Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, проведем голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года», - заявил президент на совещании с членами правительства и Центризбиркома (ЦИК).

При этом глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что проголосовать граждане России смогут с 25 июня по 1 июля. Он также отметил, что 1 июля будет объявлено выходным днем.

«Будет проходить получается с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)», - заявил Крашенинников.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова также выступала с предложением провести голосование 1 июля. Тогда Памфилова отмечала, что сильно оттягивать проведение не стоит, так как, по ее мнению, это приведет к дополнительным расходам для государства.

По ее словам, голосование по поправкам будет проходить как в помещениях, так и вне их, а также на мобильных участках, при этом Памфилова заверила, что ЦИК не будет применять голосование по почте.

Напомним, ранее ЦИК также предложил упростить процесс голосования. В частности, было предложено выдавать бюллетени для голосования без паспорта - гражданину будет достаточно просто расписаться.

Темы: Конституция РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 00:50
Гость: А можно

я один за всех распишусь? Я даже паспорт свой покажу. Не, пусть он сам за нас всех распишется. Он же больше нас не обманет как в прошлый раз с пенсиями и с мультиком. Вернее, пусть Эллочка за него факсимиле проставит, проштампует за всех нас. Чтобы не перетруждать и не отвлекать его от дум и забот о нас сирых. Мы же ей и ему доверяем на все 146%.
01.06.2020, 23:15
Гость: Тут другая петрушка.

Если не придет никто, придется перед "партнерами" польку-бабочку выплясывать, чтобы они одобрили.
Но в этом случае они не одобрят.
01.06.2020, 22:13
Гость: дан

не понятно одно-зачем весь этот цирк с конями Поправки уже приняты и закреплены законодательно Результаты так называемого голосования никакого значения не имеют Проголосует народ за или против-ничего не изменится Тогда зачем вообще проводить это мероприятие Да еще и в не простое время
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