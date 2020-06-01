Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию

17:45

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, проведем голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года», - заявил президент на совещании с членами правительства и Центризбиркома (ЦИК).

При этом глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что проголосовать граждане России смогут с 25 июня по 1 июля. Он также отметил, что 1 июля будет объявлено выходным днем.

«Будет проходить получается с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)», - заявил Крашенинников.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова также выступала с предложением провести голосование 1 июля. Тогда Памфилова отмечала, что сильно оттягивать проведение не стоит, так как, по ее мнению, это приведет к дополнительным расходам для государства.

По ее словам, голосование по поправкам будет проходить как в помещениях, так и вне их, а также на мобильных участках, при этом Памфилова заверила, что ЦИК не будет применять голосование по почте.

Напомним, ранее ЦИК также предложил упростить процесс голосования. В частности, было предложено выдавать бюллетени для голосования без паспорта - гражданину будет достаточно просто расписаться.