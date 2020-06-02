Ролик ФАН с усыновлением ребенка геями может стать реальностью, если проигнорировать поправки в Конституцию

13:46

Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля



Коллаж © KM.RU

ФАН создало несколько видеороликов, объясняющих важность обновления Конституции. Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля и станет, возможно, одним из самых значимых событий, определяющих будущее России на годы вперед.

Одна из поправок затрагивает 72 статью Конституции, обозначая брак как союз мужчины и женщины. С помощью видеороликов ФАН рассказал, почему этот пункт так важен.

Если россияне проголосуют за эту поправку, то в 72-ю статью Конституции добавят пункты о защите института семьи и брака, а также по обеспечению условий для поддержки взрослыми детьми своих отцов и матерей.

Также среди совершеннолетней молодежи будет культивироваться и поощряться забота о родителях. Это войдет в их гражданские обязанности.

Майский опрос ВЦИОМ показал, что более 61% граждан собираются поддержать поправки к Конституции.