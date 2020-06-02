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Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

07:57 2.06.2020
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Временные госпитали для лечения зараженных COVID-19, построенные в Москве, оставят в функционирующем состоянии как минимум на год. Об этом в эфире Первого канала заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, для перевода обычного стационара в "ковидный" требуется три недели, а чтобы вернуть временный госпиталь в функциональное состояние, потребуется всего два-три дня.

"Мы создавали эти госпитали, чтобы предотвратить возможный рост эпидемии в отсутствии коечного фонда. Теперь мы их можем законсервировать. Все временные госпитали закреплены за крупными многопрофильными больницами. Год минимум будут стоять, и душа моя спокойна", - заявила Ракова.

На сегодняшний день в Москве создано пять временных госпиталей, включая госпиталь, развернутый в 75-м павильоне ВДНХ. Каждый из них на 10 тысяч коек, 600 из них - реанимационные.

Темы: Коронавирус
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02.06.2020, 10:28
Гость: алекс

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