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Белорусские военные получили приглашение на парад в Москве

20:17 2.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российских коллег принять участие в военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июняв Москве, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

"Действительно, вчера мы получили приглашение от министерства обороны России. Это было, буквально, вчера, поэтому решение на данный момент пока не принято, но рассматривается", – рассказала агентству Sputnik пресс-секретарь белорусского Минобороны Наталья Гаврусик.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заявил, что к участию в параде Победы приглашены парадные расчеты 19 государств.

Планируется, что в военном параде в российской столице примут участие около 14 тысяч человек. В этот же день парады пройдут в девяти других городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

В этом году парад Победы не проводили в России 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятия 24 июня.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 02:11
Гость: Евгений В

Очень точно подмечено. Мелкие и возомнившие все такие.
03.06.2020, 01:56
Гость: sgsrdh

и надо быть вместе а экономику строить по белорусски
03.06.2020, 01:06
Гость: Наполеону

Ему надо так. Проснулся, надумал мероприятие. И чтобы весь мир его поддержал.
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