В правительстве предложили строить многоквартирные дома без мусоропроводов

12:28

В правительстве РФ предложили пересмотреть строительные нормативы, пишет "Интерфакс".

В частности, предложено исключить строительство многоквартирных домов с мусоропроводом, так как это не позволяет вести раздельный сбор мусора.

Это предложение содержится в плане внедрения раздельного сбора мусора в стране, утвержденном вице-премьером Викторией Абраменко.

"Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод", - заявила она.

План также подразумевает подготовку предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, в том числе установку в домах измельчителей пищевых отходов.

Также предложено ввести в законодательство понятия "твердые коммунальные отходы", "вторичные ресурсы" и определение механизмов их обращения.

План предусматривает предложения по стимулированию переработки мусора, в том числе с применением налоговых льгот, для максимального извлечения вторичных ресурсов и из вовлечения в хозяйственный оборот.

Авторы плана предлагают легализовать деятельность по приему вторичных ресурсов у потребителей, освободить физических лиц от уплаты налога на доходы физически лиц при сдаче вторичных ресурсов; снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного накопления отходов и другие.

Финальная цель - увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами: с одной стороны - для бизнеса, с другой - для снижения платежей граждан.