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В правительстве предложили строить многоквартирные дома без мусоропроводов

12:28 2.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В правительстве РФ предложили пересмотреть строительные нормативы, пишет "Интерфакс".

В частности, предложено исключить строительство многоквартирных домов с мусоропроводом, так как это не позволяет вести раздельный сбор мусора. 

Это предложение содержится в плане внедрения раздельного сбора мусора в стране, утвержденном вице-премьером Викторией Абраменко.

"Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод", - заявила она.

План также подразумевает подготовку предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, в том числе установку в домах измельчителей пищевых отходов. 

Также предложено ввести в законодательство понятия "твердые коммунальные отходы", "вторичные ресурсы" и определение механизмов их обращения.

План предусматривает предложения по стимулированию переработки мусора, в том числе с применением налоговых льгот, для максимального извлечения вторичных ресурсов и из вовлечения в хозяйственный оборот. 

Авторы плана предлагают легализовать деятельность по приему вторичных ресурсов у потребителей, освободить физических лиц от уплаты налога на доходы физически лиц при сдаче вторичных ресурсов; снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного накопления отходов и другие.

Финальная цель - увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами: с одной стороны - для бизнеса, с другой - для снижения платежей граждан.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 15:35
Гость: Евгений В

Несколько раз пытался высказывать предложение по уменьшению производства совершенно не нужных людям потребительских товаров, которые переходят в категорию бытового мусора. Это в основном упаковка. На производство упаковки уходят громадные затраты, зачастую большие, чем на производство самого товара: электроэнергия, материалы, химия, заводы, природные и человеческие ресурсы, экология. Без упаковки совсем нельзя, но можно уменьшить в разы и делать из материалов годных для вторичного использования в другом качестве. Для этого надо использовать науку и внести изменения в порядок сертификации продукции. Кроме того надо изменить систему рекламы.
Короче считаю, что это нужное направление отдано рыночной анархии, и это целое поле для изучения проблемы. А мусоропроводы запрещать - это очередной маразм РФовской низко интеллектуальных чиновников правительства. Конструкцию мусоропроводов можно соответственно изменить, сделать их секционными.
Нужна государственная властная воля работы только на благо людей и природы, которой к сожалению в РФ нет, да и откуда ей взяться, если у них перед глазами только доходы, и прежде всего, - свои.
Эта задача, не только для России, а для всего Мира наравне с экологией.
02.06.2020, 14:43
Гость: и после таких предложений они нас пугают майданом?

и негритянскими бунтами?
Достали оптимизаторы!
пусть приходит кто угодно, хоть овальный, хоть анальный, если наши "народные избранники" ополоумели.
02.06.2020, 14:40
Гость: в правительстве

предложено исключить строительство многоквартирных домов с мусоропроводом,=
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!
Также предлагаю строительство многоэтажных домов без лифтов, туалетов, водопровода и обогрева.
Пожили и будет!
Разбаловались при клятых кАмуняках!
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