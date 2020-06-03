Спикер на два миллиарда: депутаты намерены поставить вопрос о доверии Шапошникову

46-летний спикер МГД Алексей Шапошников по итогам декларационной кампании 2019 года неожиданно вырвался лидеры по сумме дохода практически в 2 млрд руб.

Фото со страницы Алексея Шапошникова в соцсети

При этом объяснениям депутата – мол, продал акции – мало кто поверил и для этого есть основания. Как стало известно Накануне.RU, оппозиционные парламентарии намерены поставить вопрос о доверии председателю.

То, что многие представители российской политической элиты живут не на заработную плату, известно, конечно, давно. И доходы и имущество, даже официально декларируемые различными политиками, депутатами и прочими представителями высшего класса, зачастую, мягко говоря, имеют непонятное происхождение и природу.

Примеров этому явлению можно приводить много, из последних подобного рода казусов – официальная декларация спикера московской гордумы Алексея Шапошникова, который за прошлый год показал ни много, ни мало 1 млрд 951 млн руб. дохода. Совершенно, надо заметить, неожиданно, подобные суммы никак, вроде бы, не вытекают ни из предыдущей коммерческой деятельности видного московского экс-функционера "Молодой гвардии "Единой России", а ныне – спикера МГД второй срок подряд (с 2014 года), ни из тем более – официальной зарплаты.

Биография этого "единоросса", который на выборы в МГД выдвигается как самовыдвиженец, впрочем, настолько же показательна, насколько и поучительна.

Например, Алексей Шапошников – "потомственный" (!) депутат МГД, при этом сменивший своего отца, Валерия Шапошникова, депутата с тремя сроками работы в городском парламенте, сразу же после ухода последнего на отдых в 2014 году. У депутата-сына – несколько дипломов высших учебных заведений. С середины 90-х работал в различных управленческих и партийных структурах (от аппарата Госдумы до предвыборного штаба Юрия Лужкова), какое-то время подвизался как ведущий на телеканале "Столица". Вершиной политических достижений Шапошникова можно, по-видимому, считать пост координатора МГЕР по Центральному федеральному округу (с 2005 года).

Все это мы перечисляем и рассказываем здесь именно для того, чтобы читателю было понятно – никаким серьезным бизнесом лично Алексей Шапошников не занимался, никаких активов по наследству не получал, по крайней мере, об этом ничего не было известно до последнего времени.

Якобы, по некоторым сведениям, на депутата было записано до недавних пор две коммерческих компании – "Ваш консалтинг" и "Северянин", но обе (вот незадача!) в прошлом году показали многомиллионные убытки! У депутата еще, согласно декларации о доходах, квартира в 270 кв. м, "Мерседес" представительского класса, машино-место, он также безвозмездно пользуется коттеджем площадью от 277 кв. м. Доходы Шапошникова в 2018 году составили по декларации 24,4 млн руб., годом ранее – 5,5 млн.

Для сравнения можно привести некоторые данные о доходах других депутатов МГД примерно за тот же период времени. Совсем недавно самым богатым депутатом московской думы оказался экс-президент известной ОАО "Группы компаний ПИК" и гендиректор ПАО "Инград" Павел Поселенов, показавший 62,2 млн руб. в 2018 году. Ранее председатель совета директоров еще одного мощного застройщика СУ-155 Михаил Балакин декларировал годовой доход в 196 млн руб., сравните эти цифры с внезапно "нарисовавшимся" богатством Шапошникова. А ведь эти компании одни из "любимчиков" среди застройщиков столицы в мэрии, так что совладельцы и топ-менеджеры вполне себе логично являются состоятельными людьми.

В открытых источниках мы нашли информацию об ООО "Ваш консалтинг", где учредителями выступает Шапошников совместно с отцом, уставный капитал компании – 870 млн руб. В компании "Северянин", кстати, непонятно, есть ли доля семьи Шапочниковых – зато точно известно, что ей принадлежит подмосковный завод по производству одноразовой пищевой пленки.

FLB также утверждает, что депутаты МГД, работающие на постоянной основе (таких 16 из 45), не стесняясь "положили" себе в месяц оклад по 617 тыс. руб. в месяц. Для сравнения – это приблизительно в полтора раза выше окладов сегодня сенаторов и депутатов Госдумы, размер зарплат которых начинается от 350 тыс. руб. В общем, по любым меркам депутаты МГД, которые фактически ничего не решают в самой Москве (так вот написан городской Устав), получают весьма "кучерявое" вознаграждение за свою непонятную деятельность.

Стоит ли удивляться, что год от года интерес москвичей к муниципальным выборам падает (исключение – лето 2019 года, когда оппозиции удалось заполучить 20 из 45 мест), при этом депутатов в округах выбирают и 15, и 20 процентов от общей численности избирателей. Например, явка в чуть более 20% была зафиксирована на выборах 2014 года в МГД, когда Шапошников первый раз по своему округу победил и прошел в парламент…

Как пояснил нам депутат МГД Евгений Ступин (фракция КПРФ), сегодня частью депутатского корпуса, естественно, не входящей в "собянинский пул" парламентариев, обсуждается возможность выступления со специальным заявлением, в котором будет выражено недоверие спикеру Шапошникову.

"В конце концов, совсем не понятно, как пусть и на большую зарплату Шапошников обзавелся огромной квартирой на Пресне, почему он и некоторые его коллеги с подачи мэрии проживают на той самой "безвозмездной основе" в шикарных коттеджах и т.д. т.п. Вопросы эти мы намерены поставить", – уточняет Евгений Ступин.

Лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров рассказал, что виной всему система отношений мэрии и МГД, и она сложилась давно.

"Надо понимать, что нынешняя система работы мэрии и команды Собянина с депутатами МГД была выстроена не им, она досталась им в наследство еще с лужковских времен. Когда в 90-е принимались в Москве совершенно беззаконные акты и постановления, велись незаконные стройки. Так что пришедший на смену Юрию Лужкову Сергей Собянин с самого начала оценил удобство такого "парламента" и просто продолжил эту же политику, с небольшими изменениями", – отметил он.

Собеседник обращает внимание, что среди депутатов МГД есть и "оппозиционеры", чутко прислушивающиеся к сигналам и месседжам, исходящим из внутриполитического блока московской мэрии.

"Не удивлюсь сильно, если выяснится, что часть депутатов еще и в буквальном смысле "сидит" на дополнительных стимулирующих выплатах, проводиться это может по-разному, вплоть до оказания "материальной помощи". Не будем забывать, что Москва – самый большой субъект Российской Федерации с бюджетом в 3 трлн руб., и понятно, что интересантов в "правильном" исходе голосования по тому или иному вопросу множество. Повторюсь, чиновники мэрии всегда держали контрольный пакет в МГД, думаю, не собираются его выпускать и в ближайшее время", – констатирует Федоров.

По его словам, в идеале необходимо объективное расследование всех подобных случаев. "Но кто это будет делать? Сами же депутаты из "ЕР" и блокируют любые попытки расследования на такие темы, вспомните, до скандала с Шапошниковым был еще один и, кстати, более громкий инцидент с главой московской "Единой России" Андреем Метельским. Кто-то пострадал, выводы были сделаны? Да нет, человек просто ушел с должности в партии и продолжил заниматься своими делами", – напоминает наш эксперт.