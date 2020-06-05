Социологи рассказали о возможных массовых протестах в России

16:08

Более половины граждан России считают, что ситуация, сложившаяся в стране из-за коронавируса, может привести к социально-политическим потрясениям.

Такие данные содержатся в докладе «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году», подготовленным независимыми социологами из «Группы Белановского».

В докладе отмечается, что подавляющее большинство опрошенных испытывает раздражение к федеральным властям и лично к президенту России Владимиру Путину. При этом региональные власти в данном контексте упоминаются иногда с симпатией, но чаще с пренебрежением (агрессия по отношению к региональной власти прозвучала только в Туле).

Исследование проводилось в два этапа (количественный и качественный). В рамках первого при помощи опросника Google с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, затем с 3 по 11 мая еще 3177 человек. Для качественного этапа было проведено 236 опросов методом глубокого телефонного интервью.

По результатам опросов социологи сделали следующие выводы:

- у граждан России падает вера в способность властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса;

- опасения заразиться COVID-19, как и опасения негативных финансовых последствий периода самоизоляции, за месяц несколько снизились, но вырос уровень стресса;

- государственная провластная пропаганда перестала действовать, а преобладающими эмоциями у граждан России стали раздражение, тревога и гнев;

- основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин, а основной претензией к нему - то, что он якобы не выполнил своих обещаний и выстроил государственную систему, которая не работает.