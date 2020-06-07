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Работодателей обяжут отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

20:55 7.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам, пишут «Известия».

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда. В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.

На сегодняшний день закон не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается.

Однако для ряда отраслей существуют квоты на число сотрудников-иностранцев. Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 01:00
Гость: Белая Русь

Уже давно доказано, что самый эффективный способ противостоять иммигрантам - это законодательно запретить им платить меньше, чем гражданам страны. Любые другие варианты не работают. Ведь мигрантов берут на работу именно из-за экономии на зарплатах.
08.06.2020, 00:36
Гость: маскарад продолжается

Вопрос руководителя-космополита по правм человека: "Почему в нашей супер-пупер многонациональной стране такое неуважение прав людей?"
..
Ответ юриста: "Потому что в супер-пупер многонациональной Германии такое практикуется уже много лет."
..
Вопрос руководителя-космополита по правм человека: "Если так у них? Ну тогда ясно. Вопросов больше нет."
08.06.2020, 00:29
Гость: в точку

+100%
Все комментарии (9)
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