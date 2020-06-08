Собянин объявил об отмене карантина в Москве с 9 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня, что уже со вторника, с 9 июня, в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков. Также будет отменен график прогулок, действовавший с 1 июня. Ограничения вводились на период пандемии коронавируса.

Согласно указу, с 9 июня заработают соцкарты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Со вторника начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции.

На следующем этапе с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология. С этой даты также возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Третий этап наступит 23 июня. С этого числа открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны. Вместе с тем снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек.