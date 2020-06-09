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Депутаты Мосгордумы решили снять Шапошникова с поста председателя МГД

11:28 9.06.2020
Фото с сайта dumа.mos.ru
Фото с сайта dumа.mos.ru
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Группа депутатов от фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» подготовили проект постановления о выражении недоверия спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. Об этом сообщил журнал «Компания».

Под документов поставили подпись девять депутатов: Дарья Беседина, Михаил Тимонов, Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева, Елена Янчук, Сергей Савостьянов, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов и Олег Шереметьев.

В своем Telegram Тимонов пояснил, что парламентарии должны вести конструктивный диалог и приходить к компромиссным решениям в интересах своих избирателей. По его словам, Мосгордума не должна становиться «придатком исполнительной власти для законодательного оформления ее решений».

По мнению Тимонова, Шапошников не может построить конструктивную работу в Мосгордуме выстроить качественное взаимодействие с мэрией. Политик добавил, что поведение спикера столичного парламента в период эпидемии «вызывает большие вопросы и недовольство».

«А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода - усиливает подозрения. Все это заставляет нас предложить Думе сменить председателя», - заключил Тимонов.

Ранее СМИ писали, что Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 миллиарда рублей. Таким образом, за год доход спикера МГД вырос почти в 80 раз. Сам политик объяснил столь крупную сумму продажей ценных бумаг.
 

Темы: Общественно-политическая жизнь в России, Мосгордума
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 15:57
Гость: Макар

Разве одна там такая? Все на одно лицо ...
09.06.2020, 15:34
Гость: Макар

Зависть правит миром. Обзавидовались, что тот удачливее, больше нахапал, чем они. И давай жалобы строчить, недоверие выражать...
09.06.2020, 14:00
Гость: Зато теперь

в учебники мировой экономики прочно войдет новое понятие "приход дохода"
Все комментарии (9)
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