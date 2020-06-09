Депутаты Мосгордумы решили снять Шапошникова с поста председателя МГД

11:28

Группа депутатов от фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» подготовили проект постановления о выражении недоверия спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. Об этом сообщил журнал «Компания».

Под документов поставили подпись девять депутатов: Дарья Беседина, Михаил Тимонов, Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева, Елена Янчук, Сергей Савостьянов, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов и Олег Шереметьев.

В своем Telegram Тимонов пояснил, что парламентарии должны вести конструктивный диалог и приходить к компромиссным решениям в интересах своих избирателей. По его словам, Мосгордума не должна становиться «придатком исполнительной власти для законодательного оформления ее решений».

По мнению Тимонова, Шапошников не может построить конструктивную работу в Мосгордуме выстроить качественное взаимодействие с мэрией. Политик добавил, что поведение спикера столичного парламента в период эпидемии «вызывает большие вопросы и недовольство».

«А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода - усиливает подозрения. Все это заставляет нас предложить Думе сменить председателя», - заключил Тимонов.

Ранее СМИ писали, что Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 миллиарда рублей. Таким образом, за год доход спикера МГД вырос почти в 80 раз. Сам политик объяснил столь крупную сумму продажей ценных бумаг.

