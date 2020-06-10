Бастующих шахтеров в ЛНР пытают и запугивают

Седьмого июня в Антраците были похищены наиболее активные протестующие забойщики, силовики действуют нахрапом. ВИДЕО

Фото с сайта rabkor.ru

В мятежных ДНР и ЛНР, стоящих насмерть за социальную справедливость, много проблем. Но одной из самых насущных является многомесячная задержка зарплат шахтерам. Доведенные до отчаяния рудокопы приступили к решительным действиям и объявили в ЛНР забастовку. Но власти, увы, тоже не дремлют.

Драматичные события произошли в начале июня на самой крупной шахте «Комсомольская» в Антраците в ЛНР. Из забоя отказались выходить 123 рабочих до компенсации всех задолженностей по зарплате. Когда пошли четвертые сутки безмолвного, но вполне ощутимого протеста, в городе в ночь на 9 июня была вырублена вся электроэнергия. Автоматически в шахте была приостановлена вентиляция и водоотвод. Независимый профсоюз счел эти действия попыткой планомерного убийства неугодных бунтарей.

Тем более ранее, 7 июня, были похищены наиболее активные протестующие забойщики, сообщает Накануне.Ру. 14 человек подвергли пыткам. Цель – установление и нейтрализация всех организаторов забастовок. Аресты прошли в населенных пунктах Краснодон, Красный Луч, Ровеньки и Белореченск. Силовики действуют нахрапом, зачастую даже не представляясь и не предъявляя документов. При этом они изымали у шахтеров все гаджеты в ходе несанкционированных обысков.

NEWS.ru утверждает, что бастующих было даже больше – 150 человек. Причем руководство «своевременно» подготовило для 130 из них документы на увольнение. К непокорным спустился гендиректор ГУП ЛНР «Восток-уголь» Владимир Шатохин и начал их увещевать, что их шахта - «балласт и в неё нужно вложить много денег», посоветовав «немного потерпеть, чтобы выйти на рентабельность». Долги же по зарплате он предложил погашать «по мере наполнения бюджета, суммы заоблачные, и таких денег просто нет. Но рабочие на эти объяснения не купились.

Телеграм-канал «Луганский инсайд» утверждает, что шахта работает в прежнем режиме, а обесточивание было временным – из-за переключения рудника на другую линию. Однако факт остается фактом: нарушения выявлены. Об этом сообщила врио начальника следственного управления Ирина Губайдулина. Она же заверила, что должностные лица понесут заслуженное наказание, а проверкам также подвергнут и ГУП ЛНР «Центруголь».

Обратим внимание и на то, что подобные инциденты возникали на «Комсомольской» и ранее. 22 апреля из-за невыплат зарплат здесь бастовали 173 человека, так же окопавшиеся в шахте.

«Перепуганный гендиректор привез ночью на шахту 70 000 долларов, чтобы успокоить бастующих и склонить их к прекращению остановки работы. Рабочие стоят на своем и требуют перечисления на зарплатные карты не только им, но и всем работникам предприятия. Организованные коллективные действия еще раз показали свою эффективность, и деньги начинают находиться сразу и даже в наличных долларах. После остановки украинскими военными преступниками шахт "Павлоградуголь", уголь шахт ДНР и ЛНР становится еще более востребованным, что дает организованному рабочему движению ещё большие преимущества», - отмечается в сообщении в группе «Фонда рабочей академии».

Проблема тогда не была решена в полной мере, отсюда – и продолжение истории. Директор шахты тогда пообещал закрыть вопрос по зарплате за февраль-март, однако в полном объеме полагающиеся шахтерам деньги выплачены не были.

Украинская пропаганда сейчас оживилась, поднимая шахтерскую проблему в ЛНР на щит. Но у них у самих забойщики бастуют. А вот руководство республики должно сделать серьезные выводы и побыстрее устранить очаг недовольства, чтобы не давать лишний раз повода беспокойным соседям.