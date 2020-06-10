В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

20:01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение не направлять приглашение на парад Победы главе Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, акцент делается на возобновление приглашений главам государств СНГ, а также тем руководителям, которые изъявили желание приехать на праздник.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — цитирует Пескова РБК.

По его словам, подтвердили участие в празднике представители Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Парад Победы в Москве изначально должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса в этот день прошла лишь воздушная его часть. Мероприятие в итоге перенесли на 24 июня — в этот день первый парад прошел на Красной площади в 1945 году.