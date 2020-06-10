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В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

20:01 10.06.2020
День Победы в Москве © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение не направлять приглашение на парад Победы главе Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, акцент делается на возобновление приглашений главам государств СНГ, а также тем руководителям, которые изъявили желание приехать на праздник.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — цитирует Пескова РБК.

По его словам, подтвердили участие в празднике представители Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Парад Победы в Москве изначально должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса в этот день прошла лишь воздушная его часть. Мероприятие в итоге перенесли на 24 июня — в этот день первый парад прошел на Красной площади в 1945 году.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 03:53
Гость: Абрам Моисеевич

Это дерьмо вообще никуда не следует приглашать. Его уже как-то пригласили в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, но он отказался посетить его. Это нацистский плевок в трагедию народа. Трудно понять, как такое могло произойти с евреем. Это что, особенность той страны, которую он представляет?
11.06.2020, 00:47
Гость: НХ

Не совсем понятно, зачем надо объяснять, почему отказались, но было бы изначально ненормально, если бы этого приспешника укронацистов пригласили.
11.06.2020, 00:20
Гость: такиминадо

Это же каким дебилом надо быть, чтобы об'явить Зеленского приемником гитлеризма? Ну, а как, чувак, это иначе назвать?
Логика простая: если ты "с потолка" можешь обвинить кого-то в гитлеризме, то почему я не могу заподозрить тебя в дебилизме?
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