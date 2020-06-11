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Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

13:56 11.06.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Госмеры поддержки во время пандемии коронавируса являются недостаточными. Об этом ТАСС заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам главы ведомства, правительству следовало бы организовать более широкую выдачу денег россиянам в течение нескольких месяцев. В частности, на поддержку бизнеса можно было бы отправить еще 2-3 триллиона рублей и в целом охватить более широкий круг компаний, считает Кудрин.

Как отметил чиновник, помощь нужна не только тем отраслям, что были включены в список наиболее пострадавших. «Если у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — пояснил Кудрин.

Более значительной, по его словам, могла бы быть и поддержка самих россиян.

«В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег», — сказал глава Счетной палаты. Кудрин добавил, что такие меры нужны только в краткосрочный период — три-четыре месяца, а потом можно вернуться к традиционным методам поддержки.

Темы: Коронавирус, Экономическая ситуация в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 22:12
Гость: ивчспр

западные сценарии России не годны лучше декомерциализовать медицину
11.06.2020, 19:17
Гость: Цирк уехал,

кудрины остались.
11.06.2020, 19:07
Гость: Серп и молот

Когда я вижу фото этого человекообразного то невольно подступает рвотный рефлекс и вот почему. !961 -1965 это первая демографическая яма через 20 лет после войны . это не рожденнные дети 1941-1945года и огромняе боевые потери мужчкого населения. Ровно через двагода после нее в 1967 году Леонид Брежнев снижает возраст выхода на пенсию для мужчин с 65 до 60 лет и для женщин с 60 до 55 лет. Снижает! Такой возраасть выхода на пенсию сохраняется до тех пор пока этот выродок рода человеческого не начинает стонать по поводу неизбежноого повышени возраста выхода на пенесию связанного с якобы очередной демографической ямой. После первой КПСС снижет пенсионный возраст, а после кудринской через 75 лет Путини с Кудриным повышают. Эти гадв приватизировали нефть, газ, лес металлы и добрадлись до Победы над Германеией. Высасвают из не все до дна и даже сою бездпрную и прдажную экономическую политику оправдывают какой то ямой ,которой уже давно и след простыл.
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