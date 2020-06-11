Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Госмеры поддержки во время пандемии коронавируса являются недостаточными. Об этом ТАСС заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По словам главы ведомства, правительству следовало бы организовать более широкую выдачу денег россиянам в течение нескольких месяцев. В частности, на поддержку бизнеса можно было бы отправить еще 2-3 триллиона рублей и в целом охватить более широкий круг компаний, считает Кудрин.
Как отметил чиновник, помощь нужна не только тем отраслям, что были включены в список наиболее пострадавших. «Если у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — пояснил Кудрин.
Более значительной, по его словам, могла бы быть и поддержка самих россиян.
«В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег», — сказал глава Счетной палаты. Кудрин добавил, что такие меры нужны только в краткосрочный период — три-четыре месяца, а потом можно вернуться к традиционным методам поддержки.