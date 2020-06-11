Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

13:56

Госмеры поддержки во время пандемии коронавируса являются недостаточными. Об этом ТАСС заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам главы ведомства, правительству следовало бы организовать более широкую выдачу денег россиянам в течение нескольких месяцев. В частности, на поддержку бизнеса можно было бы отправить еще 2-3 триллиона рублей и в целом охватить более широкий круг компаний, считает Кудрин.

Как отметил чиновник, помощь нужна не только тем отраслям, что были включены в список наиболее пострадавших. «Если у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — пояснил Кудрин.

Более значительной, по его словам, могла бы быть и поддержка самих россиян.

«В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег», — сказал глава Счетной палаты. Кудрин добавил, что такие меры нужны только в краткосрочный период — три-четыре месяца, а потом можно вернуться к традиционным методам поддержки.