]]>
]]>
Главная В России Новости

В СКР изучат дело о гибели младенца в отношении медиков из Калининграда

13:36 13.06.2020
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела в отношении врачей из Калининграда.

На стадии предварительного следствия врачу-неонатологу Элине Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елене Белой в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательственной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет "Интерфакс".

Накануне директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей. Он отметил, что "такого не было в России с 1953 года". "Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно", - сказал Рошаль.

Уголовное дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс и потому рассматривалось в специализированном отделе ГСУ СК России.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме родился недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следствие считает, что и.о. главного врача роддома Белая, получив информацию о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного, чтобы не допустить ухудшения медицинской статистики и сохранить возможность утверждения в должности.

Как считают следователи, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич, которая в составе реанимационной бригады оказывала ребенку медицинскую помощь и участвовала в его транспортировке в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения об интранатальной смерти ребенка.

Между тем, в поддержку врачей выступили известные доктора, блогеры, Российское общество неонатологов. Общество отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

Темы: Расследование преступлений в России, Здравоохранение и медицина в России, Следственный комитет России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2020, 19:55
Гость: Carlos

Так трудолюбивые и неприхотливые давно в Россию рожать ездят... А теперь, видимо, осваивают и способ заработать на этом, если что не так...
13.06.2020, 16:23
Гость: гость

в сми умалчивается принципиальный признак , недоношенный ребёнок был ... ,как потом выяснилось ещё и нелегалки . Но кому то это надо было раскрутить
13.06.2020, 15:28
Гость: stalker

"Я не хочу давить на суд..." Леонид Рошаль видимо не понял, что это и есть по существу давление на суд и следствие. Есть обвинительное заключение, подкрепленное доказательствами по делу и поддержанное прокуратурой. В настоящий момент формируется состав присяжных заседателей. А это значит, что дело уже передано в суд. Так какого рожна он в это дело лезет ? Не было такого с 1953 года ? А младенца на тот свет отправить это нормально ? Да какая разница была ли вероятность смерти новорожденного. Надо было просто сделать все что можно для его спасения. А так его просто признали умершим при родах со всеми вытекающими последствиями. Это даже не врачебная ошибка, а именно убийство.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации