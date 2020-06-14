Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России

11:22

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патрит" в Кубинке и совершил в соборе первую божественную литургию. На церемонии находились глава Министерства обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов другие руководители военного ведомства, а также представители органов власти.

В торжественной церемонии освящения и литургии участвовали 10 архиереев и около 20 священнослужителей. Из-за санитарных требований количество участников богослужения было ограничено. На церемонии присутствовали курсанты и офицеры от видов и родов Вооруженных сил.

Строительство храма и прихрамового комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Собор планировали открыть ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса, напоминает "Российская газета".

Высота церкви составляет 75 метров, что символизирует 75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен. По периметру прихрамовой территории возведен мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти», который представляет собой галерею в 1 418 шагов, символизирующих число дней Великой Отечественной войны.

Фото: кадры из видео