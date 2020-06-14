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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России

11:22 14.06.2020

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патрит" в Кубинке и совершил в соборе первую божественную литургию. На церемонии находились глава Министерства обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов другие руководители военного ведомства, а также представители органов власти.

В торжественной церемонии освящения и литургии участвовали 10 архиереев и около 20 священнослужителей. Из-за санитарных требований количество участников богослужения было ограничено. На церемонии присутствовали курсанты и офицеры от видов и родов Вооруженных сил.

Строительство храма и прихрамового комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Собор планировали открыть ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса, напоминает "Российская газета".

Высота церкви составляет 75 метров, что символизирует 75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен. По периметру прихрамовой территории возведен мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти», который представляет собой галерею в 1 418 шагов, символизирующих число дней Великой Отечественной войны.

Фото: кадры из видео

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 16:25
Гость: Александр Павлович

В случае войны его можно будет использовать как ДОТ, а на колокольне установить пулемет или обустроить наблюдательный пункт.
14.06.2020, 14:49
Гость: И до Победы добрались.

Кажется, не осталось ни одного понятия, не изгаженного загребущими лапами попов.
Сразу вспоминается посещение мемориала в Волгограде. Ведь специально ездили.
А здесь только таблички у входа не хватает с указанием сумм, вытряхнутых из карманов военнослужащих и расхищенных из бюджета...
14.06.2020, 14:25
Гость: однозначно

Мракобесие процветает!
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