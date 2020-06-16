Власти Москвы будут применять дроны для наблюдения за открытыми верандами

19:21

Власти Москвы решили использовать видеокамеры и квадрокоптеры, чтобы отслеживать посетителей и работников на летних верандах кафе. Об этом сообщил ТАСС.

Как пояснили в Госинспекции по недвижимости, беспилотники будут отслеживать наличие или отсутствие масок у работников, а также соблюдение социальной дистанции. «Уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер [для оформления штрафов]», — заявили в ведомстве.

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что дроны действительно будут применяться. Однако там заверили, что техника не будет использоватьсядля слежки за людьми. Дроны необходимы прежде всего для контроля за порядком размещения самих веранд и за соблюдением дистанции между столиками московских заведений.

Летние веранды кафе открылись в столице с 16 июня. Полноценно рестораны смогут работать в городе через неделю, с 23 июня.