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Власти Москвы будут применять дроны для наблюдения за открытыми верандами

19:21 16.06.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Власти Москвы решили использовать видеокамеры и квадрокоптеры, чтобы отслеживать посетителей и работников на летних верандах кафе. Об этом сообщил ТАСС.

Как пояснили в Госинспекции по недвижимости, беспилотники будут отслеживать наличие или отсутствие масок у работников, а также соблюдение социальной дистанции. «Уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер [для оформления штрафов]», — заявили в ведомстве.

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что дроны действительно будут применяться. Однако там заверили, что техника не будет использоватьсядля слежки за людьми. Дроны необходимы прежде всего для контроля за порядком размещения самих веранд и за соблюдением дистанции между столиками московских заведений.

Летние веранды кафе открылись в столице с 16 июня. Полноценно рестораны смогут работать в городе через неделю, с 23 июня.

Темы: Коронавирус, Москва, Рестораны и кафе в жизни современного человека, Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 22:22
Гость: Походу,

Сэмэнович совсем берега потерял.
Предлагаю установить по 5 камер наблюдения в каждую московскую квартиру.
16.06.2020, 22:21
Гость: макар

Какие ужасные стяжатели во властях московских. Понятно, что очень хочется денег. Ну нельзя же так...
16.06.2020, 21:02
Гость: У власти штрафомания!

Их лечить надо...
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