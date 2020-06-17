Запрещенный в служении «духовник Поклонской» захватил женский монастырь

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Запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), которого также называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, в минувший вторник захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы, пишет издание 66.ru.

Отмечается, что он выставил на территории монастыря казачий дозор, а журналистам «настоятельно рекомендовали» покинуть обитель.

Сергий также отстранил от управления настоятельницу монастыря игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря (ее назначил Священный Синод в 2005 году). В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова.

Как пишет РИА Новости, монахиня Варвара покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия.

"Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы, избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние", - цитирует агентство представителей Екатеринбургской епархии.

В епархии также уточнили, что Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность исправиться до следующего заседания церковного суда, которое пройдет 26 июня.

"Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви", - добавили в епархии.

Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.