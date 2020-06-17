Бюджетников «настоятельно» просят регистрироваться для онлайн-голосования

17:51

В СМИ появилась информация от сотрудников нескольких департаментов столичной мэрии, которые рассказали, что получили от руководства устные «рекомендации» зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.

Собеседник РБК в столичном департаменте образования и науки рассказал, что начальство попросило его и коллег зарегистрироваться на портале mos.ru. «Пришла команда регистрироваться для электронного голосования 25 июня», - заявил он и добавил, что «голосовать разрешили как угодно».

Также сообщается, что аналогичные устные рекомендации получили сотрудники соцблока мэрии (департамент образования и здравоохранения) и департамента ЖКХ. При этом один сотрудник блока ЖКХ отметил, что начальство просило зарегистрировать не только его самого, но также и всех членов семьи.

К онлайн-голосованию также привлекли сотрудников компаний-подрядчиков столичных департаментов, рассказал РБК собеседник в одной из этих структур.

«Еще до карантина попросили зарегистрироваться на mos.ru и передать начальству списки с указанием имен, мобильными телефонами и электронной почтой. В зависимости от размеров компании требовалось определенное количество людей в списках», - отметил один из работников компании-подрядчика.

О «настоятельной просьбе» также рассказали и сотрудники проектного бюро, сотрудничающего с префектурами в ЦАО. Архитекторы отметили, что на прошлой неделе всех, кто указан в списке, «настоятельно попросили зарегистрироваться на голосование и отчитаться», после чего «все зарегистрировались».

Источники РБК также отметили, что указаний голосовать за или против поправок в Конституцию не поступало, а просили именно «зарегистрироваться и проголосовать как-нибудь».

Электоральный эксперт Андрей Бузин отметил, что одной из главных задач администрации президента и, соответственно, московских властей, является именно повышение явки. По его словам, явка связана с вопросом легитимности процедуры, а интерес к голосованию «невысок, так как все осложняет эпидемия короновируса».

Отметим, что в начале текущей неделе сообщалось, что ЦИК получил 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам к Конституции.