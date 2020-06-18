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В Верховный суд поданы иски против указа Путина о голосовании 1 июля

07:45 18.06.2020
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В Верховном суде зарегистрирован административный иск, который оспаривает указ о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля.

Как пишет "Интерфакс", истцом выступил гражданин России Геннадий Рудяк, ответчиком по иску выступает президент страны Владимир Путин. Решение о принятии или непринятии иска к производству суд решит позже.

В свою очередь об аналогичном иске против указа президента о голосовании в Верховный суд расскал на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Истцами в этом случае стали депутаты Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.

Ранее Верховный суд отказал в принятии похожего искового заявления, которое было подано Виктором Мещериновым, а в марте было отказано в иске члену Московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александру Артемьеву. Последний заявил о незаконности возлагать обязательство по проведению общероссийского голосования на изберкомы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Темы: Конституция РФ, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 14:56
Гость: славянин - России нужен русский Трамп

Поддерживаю. Повышаем самосознание русского народа. Идет тайная непрекращающаяся борьба русских с космополитами всех мастей, псевдо-либералами, крипто-троцкистами и компрадорами. Все те, с кем когда-то боролся государственник Сталин, который понимал всю гнилостную сущность этой публики и никогда не подпускал их к управлению страной.
18.06.2020, 13:15
Гость: Москва

Хотя бы фамилия была русская
18.06.2020, 10:09
Гость: ИиП

...просить прокурора республики т. Крыленко привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.
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