В России предложили законсервировать все мусоропроводы

08:45

Российские общественные организации выступили с предложением о консервации всех мусоропроводов в стране, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, которое было направлено министру строительства и ЖКХ.

Авторы инициативы заявляют, что мусоропороводы в многоквартирных домах являются источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, а также могут стать причиной пожара. Кроме того, мусоропроводы препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

В связи с этим они предлагается законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также не проектировать их в новостройках. В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов.

Принимать решение о консервации мусоропровода должны управляющие компании, в том числе и в том случае, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

Ранее сообщалось, что в Минстрое обсуждается возможность сделать мусоропровод необязательным элементом при проектировании многоквартирного жилого дома.