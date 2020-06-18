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В России предложили законсервировать все мусоропроводы

08:45 18.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские общественные организации выступили с предложением о консервации всех мусоропроводов в стране, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, которое было направлено министру строительства и ЖКХ.

Авторы инициативы заявляют, что мусоропороводы в многоквартирных домах являются источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, а также могут стать причиной пожара. Кроме того, мусоропроводы препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора. 

В связи с этим они предлагается законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также не проектировать их в новостройках. В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов. 

Принимать решение о консервации мусоропровода должны управляющие компании, в том числе и в том случае, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

Ранее сообщалось, что в Минстрое обсуждается возможность сделать мусоропровод необязательным элементом при проектировании многоквартирного жилого дома. 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 15:35
Гость: Гениально!!!!!!!

А если, на двенадцатом (!) этаже живёт одинокий больной человек, то как он может вынести мусор?
Одно дело, дойти до мусоропровода, и совсем другое - спуститься во двор, найти мусорный бак и вывалить отсортированный мусор!)))
Люди, предложившие убрать мусоропроводы - идиоты! Ведь, бумеранг может вернуться и к ним!
18.06.2020, 15:08
Гость: Евгений В

Этим "общественным организациям" надо и пора позаботится об ументшении производства мусора, что я неоднократно предлагал. В РФ производством муссора занимается целая индустрия. Его спокойно и без ущерба для людей можно уменьшить на порядки.
18.06.2020, 14:46
Гость: rk

Наконец-то можно будет закуток перегородить железной стеной с дверью и хранить велик. А то все соседи перегородили на площадке, и можно, а мне это общественное место пока нельзя закрывать. Наркоманы и школота у этой дыры собираются и гадят в прямом смысле.
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