Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

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Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денежных средств через банкоматы. Согласно нововведению, за перевод взимается комиссия 1% вне зависимости от суммы. Тем самым банк к концу года рассчитывает заработать еще свыше 1,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

Как объяснили в пресс-службе кредитного учреждения, со 2 июня 2020 года изменены условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций». В Сбербанке пояснили, что для клиентов это не станет большой потерей, поскольку большинство россиян используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк».

Там эти сервисы переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными. Решение Сбербанка выделяется среди политики других крупнейших банков. Так, например, в Альфа-банке, ВБТ, Райффайзенбанке и банке «Тинькофф» любые внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, происходит ли это онлайн или через банкомат.

Отметим, что в мае Сбербанк вступил в Систему быстрых платежей (СБП). В рамках нее бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей. Таким образом, сейчас клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка вообще в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тысяч составит 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1–1,5%.