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Песков: поправки в Конституцию - цементирование состояния сильной России

17:20 20.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Дмитрий Песков. Стоп-кадр видео

Давление на Россию в ситуации с поправками в Конституцию РФ имеет место, но другие страны должны смириться с решимостью России принять их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"С моей точки зрения, это мое личное мнение, как раз этот набор поправок - это и есть этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России. Конечно, это не нравится кому-то за рубежом, но им придется, если не с пониманием, то с терпением и с толерантностью это все принять так, как оно есть", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Тот консенсус, который есть в российском обществе по поправкам, и та решимость принять эти поправки красноречиво говорят всем, что это то, что Россия считает для себя обязательным, это будет сделано, сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он отметил, что никакой угрозы кому-либо это не представляет - Россия не перестает быть страной, заинтересованной в добрых отношениях со всем миром.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 23:40
Гость: чинделе

Это не цементирование. Это гипсование поверх некроза, в надежде замотать разложение и вонь,- вдруг прокатит?
20.06.2020, 23:29
Гость: оффигеть!

А ,сейчас кто написал?Отряд космонавтов?
20.06.2020, 23:22
Гость: личный опыт

Русский язык подучи. Куратор премии лишит.
Все комментарии (39)
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