Песков: поправки в Конституцию - цементирование состояния сильной России

17:20

Давление на Россию в ситуации с поправками в Конституцию РФ имеет место, но другие страны должны смириться с решимостью России принять их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"С моей точки зрения, это мое личное мнение, как раз этот набор поправок - это и есть этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России. Конечно, это не нравится кому-то за рубежом, но им придется, если не с пониманием, то с терпением и с толерантностью это все принять так, как оно есть", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Тот консенсус, который есть в российском обществе по поправкам, и та решимость принять эти поправки красноречиво говорят всем, что это то, что Россия считает для себя обязательным, это будет сделано, сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он отметил, что никакой угрозы кому-либо это не представляет - Россия не перестает быть страной, заинтересованной в добрых отношениях со всем миром.